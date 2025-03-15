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У Києві суд обрав покарання жінці, яка обзивала та била чоловіка під час сварок

22:19, 15 березня 2025
Поліцейські з’ясували, що під час сварок жінка ображає чоловіка нецензурною лайкою та вдається до побоїв.
У Києві суд обрав покарання жінці, яка обзивала та била чоловіка під час сварок
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Деснянський суд у Києві прийняв рішення щодо жінки за вчинення домашнього насильства над чоловіком. Як повідомили у поліції, кривдниці призначили два роки та шість місяців пробаційного нагляду. Також на неї покладено ряд зобов’язань.

Як повідомляється, на початку минулого року до Деснянського управління поліції неодноразово звертався 45-річний киянин із повідомленнями про скоєння його дружиною домашнього насильства відносно нього.

Поліцейські з’ясували, що заявник та кривдниця проживають з двома спільними малолітніми дітьми, 10 та 11 років, на очах яких відбуваються конфлікти. Під час сварок жінка ображає чоловіка нецензурною лайкою та вдається до побоїв. Крім цього, жінка зловживає спиртними напоями, а у 2024 році Деснянським районним судом за придбання та зберігання психотропної речовини «PVP» вона отримала штраф.

За зверненнями потерпілого, упродовж минулого року співробітники сектору протидії домашньому насильству неодноразово притягували 39-річну кривдницю до адміністративної відповідальності в порядку статті 173-2 Кодексу України про адміністративні порушення. Незважаючи на проведену профілактичну роботу, поведінка жінки не змінилася, тож слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство, та повідомили фігурантці про підозру.

Відтак, Деснянський районний суд визнав жінку винною у систематичному вчиненні домашнього насильства та призначив покарання у вигляді двох років та шести місяців пробаційного нагляду. Крім того, на киянку покладено обов’язок працевлаштуватися, пройти курс лікування від алкогольної та наркотичної залежності та обмежити спілкування з потерпілим. У разі невиконання обмежувальних заходів або вчинення кримінального правопорушення кривдниці загрожує реальний термін ув’язнення.

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