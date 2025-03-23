Новый премьер Канады Марк Карни объявил о проведении досрочных парламентских выборов

В Канаде досрочные парламентские выборы состоятся 28 апреля.

Фото: bbc.com

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Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что обратился к генерал-губернатору страны с просьбой распустить парламент и назначить досрочные выборы на 28 апреля, пишет BBC.

«Я только что обратился к генерал-губернатору с просьбой о роспуске парламента и объявлении федеральных выборов на 28 апреля», — заявил Карни.

Он подчеркнул, что стране «необходимо построить самую сильную экономику в G7».

«Нам нужно справиться с пошлинами президента Трампа. Канадцы заслуживают право выбора относительно того, кто будет возглавлять эти усилия от имени нашей страны», — подчеркнул премьер-министр.

Плановые выборы в парламент Канады должны были состояться в конце октября. Их досрочное проведение связано с отставкой Джастина Трюдо и назначением на пост премьер-министра Марка Карни, который возглавил Либеральную партию, но не получил мандат на всеобщих выборах.

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