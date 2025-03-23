Практика судов
  1. В мире

Новый премьер Канады Марк Карни объявил о проведении досрочных парламентских выборов

20:19, 23 марта 2025
В Канаде досрочные парламентские выборы состоятся 28 апреля.
Новый премьер Канады Марк Карни объявил о проведении досрочных парламентских выборов
Фото: bbc.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что обратился к генерал-губернатору страны с просьбой распустить парламент и назначить досрочные выборы на 28 апреля, пишет BBC.

«Я только что обратился к генерал-губернатору с просьбой о роспуске парламента и объявлении федеральных выборов на 28 апреля», — заявил Карни.

Он подчеркнул, что стране «необходимо построить самую сильную экономику в G7».

«Нам нужно справиться с пошлинами президента Трампа. Канадцы заслуживают право выбора относительно того, кто будет возглавлять эти усилия от имени нашей страны», — подчеркнул премьер-министр.

Плановые выборы в парламент Канады должны были состояться в конце октября. Их досрочное проведение связано с отставкой Джастина Трюдо и назначением на пост премьер-министра Марка Карни, который возглавил Либеральную партию, но не получил мандат на всеобщих выборах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

выборы Канада

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прохождение ВЛК ограниченно годными возможно только по направлению ТЦК, для чего ТЦК сначала должен вызвать военнообязанного повесткой – суд отменил штраф ТЦК

Апелляционный административный суд отменил штраф ТЦК, поскольку военнообязанного на ВЛК сначала должны были вызвать повесткой.

В Верховной Раде предлагают снять ограничение, запрещающее быть кандидатами на должность судьи ВАКС сотрудникам НАЗК, АРМА, налоговикам и таможенникам

Комитет по правовой политике предлагает отменить ограничения для определенных должностных лиц, которые запрещают им претендовать на кресло судьи Высшего антикоррупционного суда.

Решения судов относительно уклонения от мобилизации смогут изъять из публичной части Реестра – финальная версия законопроекта

Кроме того, судья сможет при внесении судебного решения в Реестр определить некоторые сведения как не подлежащие разглашению.

Судьям смогут установить доплату до 42 тысяч грн – комитет рекомендовал принять законопроект

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект, который предусматривает специальные доплаты судьям местных судов.

Депутаты предлагают установить запрет на 2 года для переизбрания глав судов, занимавших должности более 8 лет

Срок полномочий глав судов предлагается увеличить до 4 лет, но установить ограничение – не более двух сроков подряд и без возможности повторного избрания ранее, чем через 2 года после окончания полномочий.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Карягіна
    Наталія Карягіна
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталія Горбенко
    Наталія Горбенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва