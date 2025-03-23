Новий прем’єр Канади Марк Карні оголосив про проведення дострокових парламентських виборів

У Канаді дострокові парламентські вибори відбудуться 28 квітня.

Фото: bbc.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні повідомив, що звернувся до генерал-губернатора країни розпустити парламент, і призначити дострокові вибори на 28 квітня, пише BBC.

«Я щойно звернувся до генерал-губернатора із запитом щодо розпуску парламенту й оголошення федеральних виборів 28 квітня», - заявив Карні.

Він підкреслив, що країні «треба розбудувати найсильнішу економіку у G7».

«Нам треба мати справу із митами президента Трампа. Канадці заслуговують на вибір стосовно того, хто очолюватиме ці зусилля від імені нашої країни», - наголосив премʼєр-міністр.

Планові вибори до парламенту Канади мали відбутися наприкінці жовтня. Їх дострокове проведення повʼязане із відставкою Джастіна Трюдо й призначенням на посаду премʼєр-міністра Марка Карні, який очолив Ліберальну партію, однак не отримав мандат на загальних виборах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.