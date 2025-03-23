У ДПС пояснили, як самозайнятим мобілізованим особам звільнитися від податкових обов’язків

Самозайнятих мобілізованих осіб можуть звільнити від нарахування, сплати та подання звітності з податків на період військової служби.

Фото: armyinform.com.ua

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Головне управління ДПС у Київській області пояснило, як самозайнятим мобілізованим особам звільнитися від податкових обов’язків.

Для фізичних осіб-підприємців (ФОП) та тих, хто провадить незалежну професійну діяльність, які стали на захист України під час мобілізації, Податковий кодекс України (ПКУ) передбачає важливі послаблення. Йдеться про можливість звільнення від нарахування, сплати та подання звітності з податків на період військової служби.

Якщо особа була призвана на військову службу під час мобілізації або залучена до виконання мобілізаційних завдань за штатами воєнного часу, то вона має право на звільнення від таких обов’язків:

- нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб відповідно до розд. IV ПКУ;

- нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку відповідно до глави 1 розд. XIV ПКУ;

- нарахування, сплати та подання звітності з військового збору у складі податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку відповідно до п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Головне управління ДПС у Київській області наголошує, що ця норма діє на весь період вашої служби, незалежно від того, чи маєте ви найманих працівників. Підставою для такого звільнення є заява самозайнятої особи та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які подаються до органу доходів і зборів за місцем податкової реєстрації самозайнятої особи протягом 10 днів після її демобілізації.

Якщо демобілізована самозайнята особа перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням обов’язків під час мобілізації, на особливий період, заява і копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, подаються протягом 10 днів після закінчення її лікування (реабілітації).

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