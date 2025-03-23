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Затримували п’яних осіб на Вокзальній площі — поліція Києва про відео, що розійшлося мережею

19:06, 23 березня 2025
У поліції заявили, що на площі Вокзальній у Києві затримали нетверезих осіб, що агресивно поводилися.
Затримували п’яних осіб на Вокзальній площі — поліція Києва про відео, що розійшлося мережею
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 23 березня у Києві біля Центрального вокзалу співробітники поліції затримали чоловіка.

У Патрульній поліції Києва зробили заяву щодо інциденту. Там повідомили, що під час несення служби на площі Вокзальній до патрульних підійшли особи з ознаками алкогольного спʼяніння, які агресивно поводилися, кричали, висловлювалися нецензурною лайкою, чим порушували громадський порядок. Також особи влаштували штовханину, намагаючись пошкодити формений одяг патрульних.

«Під час цього інциденту особи поводились безпричинно агресивно і поводилися так, що наражали на небезпеку не тільки себе, а й оточуючих, зокрема, малолітню дитину, яка була з ними.

Проте попередження поліцейських про припинення правопорушення не змогли змінити ситуацію. Коли чоловік кинувся в напрямку одного з поліцейських і намагався штовхнути його на дорогу під проїжджаючий автобус, ситуація стала більш небезпечною», - сказано у повідомленні.

У поліції зазначили, що агресивних осіб було затримано та доставили їх до відділу поліції для встановлення усіх даних і складання адмінматеріалів.

«Оскільки з нетверезими особами була малолітня дитина, для розгляду ситуації на місце події ми викликали ювенальну поліцію», - заявили правоохоронці.

Наразі на обох громадян патрульні винесли постанови за ч. 1 ст. 178 (Перебування в громадському місці в стані алкогольного сп’яніння), а на чоловіка склали й протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП. Працівники ювенальної превенції склали на обох батьків протоколи за ст. 184 (Неналежне виконання батьківських обовʼязків) КУпАП.

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Національна поліція Київ

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