Задерживали пьяных лиц на Вокзальной площади — полиция Киева о видео, которое разошлось по сети

В полиции заявили, что на Вокзальной площади в Киеве задержали нетрезвых лиц, которые вели себя агрессивно.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 23 марта в Киеве возле Центрального вокзала сотрудники полиции задержали мужчину.

В Патрульной полиции Киева сделали заявление по поводу инцидента. Там сообщили, что во время несения службы на Вокзальной площади к патрульным подошли лица с признаками алкогольного опьянения, которые вели себя агрессивно, кричали, выражались нецензурной бранью, чем нарушали общественный порядок. Также указанные лица устроили потасовку, пытаясь повредить форменную одежду патрульных.

«Во время этого инцидента лица вели себя беспричинно агрессивно и таким образом создавали опасность не только для себя, но и для окружающих, в частности — для малолетнего ребенка, который был с ними.

Однако предупреждения полицейских о прекращении правонарушения не повлияли на ситуацию. Когда мужчина бросился в сторону одного из полицейских и попытался толкнуть его на дорогу под проезжающий автобус, ситуация стала еще более опасной», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что агрессивные лица были задержаны и доставлены в отдел полиции для установления всех данных и составления административных материалов.

«Поскольку с нетрезвыми лицами находился малолетний ребенок, для выяснения ситуации на место происшествия была вызвана ювенальная полиция», — сообщили правоохранители.

На данный момент в отношении обоих граждан патрульные вынесли постановления по ч. 1 ст. 178 (Пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения), а на мужчину дополнительно составили протокол по ст. 173 (Мелкое хулиганство) КУоАП. Сотрудники ювенальной превенции составили на обоих родителей протоколы по ст. 184 (Ненадлежащее выполнение родительских обязанностей) КУоАП.

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