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В Одесской области произошел взрыв в здании полиции — есть жертва и пострадавшие, видео

18:48, 23 марта 2025
По словам очевидцев, женщина зашла с пакетом в отделение полиции и после этого произошел взрыв.
В Одесской области произошел взрыв в здании полиции — есть жертва и пострадавшие, видео
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В воскресенье, 23 марта, в Одесской области в здании полиции произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Отмечается, что в результате инцидента погибла женщина и есть пострадавшие.

«Правоохранители Одесской области работают на месте взрыва в здании полиции. В результате происшествия погибла женщина, есть пострадавшие. На месте работают полицейские и сотрудники СБУ», — говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что обстоятельства и детали происшествия устанавливаются. Более подробная информация будет позже.

Также в социальных сетях публикуют видео с места инцидента. По словам очевидцев, женщина зашла с пакетом в отделение полиции, после чего произошел взрыв.

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Национальная полиция теракт Одесса

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