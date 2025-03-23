Майкл Уолтц заявил, что в Эр-Рияде обсудят прекращение огня в Черном море

Майкл Уолтц подчеркнул, что прекращение огня в Черном море позволит обеим сторонам перевозить зерно, топливо и снова начать торговлю в море.

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Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц оценил переговоры США с делегациями Украины и РФ в Саудовской Аравии заявил, что сейчас стороны ближе к мирному соглашению, чем когда-либо. Об этом он сказала в интервью CBS News.

«Мы продвигаемся ближе, и мы ближе к соглашению (мирному соглашению между Украиной и РФ), чем когда-либо прежде», - заявил Уолтц.

По его словам, все началось с разговоров президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным.

«И теперь у нас есть технические группы, фактически с украинцами и россиянами на одном объекте, которые проводят непрямые переговоры», - отметил советник по нацбезопасности.

Он сообщил, что на переговорах в Саудовской Аравии 24 марта будут обсуждаться в частности вопросы прекращения огня в Черном море.

«На этой неделе теперь мы будем говорить о прекращении огня на Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить зерновое топливо и снова начать торговлю в Черном море», - отметил Уолтц.

А уже после этого, по словам Уолтца, планируется обсуждение линии фронта, вопрос территорий, достижения и поддержания устойчивого мира.

Напомним, в Саудовской Аравии начались переговоры делегаций Украины и США.

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