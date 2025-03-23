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Майкл Волц заявив, що в Ер-Ріяді обговорять припинення вогню в Чорному морі

18:33, 23 березня 2025
Майкл Волц підкреслив, що припинення вогню в Чорному морі дозволить обом сторонам перевозити зерно, паливо та знову розпочати торгівлю в морі.
Майкл Волц заявив, що в Ер-Ріяді обговорять припинення вогню в Чорному морі
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Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц, оцінюючи переговори США з делегаціями України та РФ у Саудівській Аравії, заявив, що наразі сторони ближчі до мирної угоди, ніж будь-коли раніше. Про це він сказав в інтерв’ю CBS News.

«Ми просуваємося вперед, і ми ближче до угоди (мирної угоди між Україною та РФ), ніж будь-коли раніше», — заявив Волц.

За його словами, все почалося з розмов президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та Путіним.

«І зараз у нас є технічні групи, фактично з українцями та росіянами на одному об’єкті, які проводять непрямі переговори», — зазначив радник з нацбезпеки.

Він повідомив, що на переговорах у Саудівській Аравії 24 березня, зокрема, обговорюватимуться питання припинення вогню в Чорному морі.

«Цього тижня ми говоритимемо про припинення вогню в Чорному морі, щоб обидві сторони могли перевозити зерно, паливо та знову почати торгівлю в Чорному морі», — наголосив Волц.

А вже після цього, за словами Волц, планується обговорення лінії фронту, питання територій, досягнення і підтримання сталого миру.

Нагадаємо, 23 березня у Саудівській Аравії розпочалися переговори делегацій України та США.

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США росія Україна війна

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