В Киеве на Центральном вокзале мужчину на глазах у ребенка задержали полицейские, видео

В воскресенье, 23 марта, в Киеве возле Центрального вокзала сотрудники полиции задержали мужчину. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.
Отмечается, что жена мужчины пыталась вмешаться, но ее оттащили. Все происходило на глазах у их ребенка.
Что стало причиной инцидента — пока неизвестно.
В полиции пока не комментировали инцидент.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.