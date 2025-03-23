У Києві на Центральному вокзалі чоловіка на очах у дитини затримали поліцейські, відео

У інцидент намагалася втрутитись жінка чоловіка, але її відтягнули.

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У неділю, 23 березня, у Києві біля Центрального вокзалу співробітники поліції затримали чоловіка. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах.

Зазначається, що жінка чоловіка намагалась втрутитись, але її відтягнули. Це все відбувалося на очах у їх дитини.

Що стало причиною інциденту — наразі невідомо.

У поліції поки не коментували інцидент.

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