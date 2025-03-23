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В ГНС объяснили, как самозанятым мобилизованным лицам освободиться от налоговых обязанностей

19:42, 23 марта 2025
Самозанятые мобилизованные лица могут быть освобождены от начисления, уплаты и подачи отчетности по налогам на период военной службы.
В ГНС объяснили, как самозанятым мобилизованным лицам освободиться от налоговых обязанностей
Фото: armyinform.com.ua
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Главное управление ГНС в Киевской области объяснило, как самозанятым мобилизованным лицам освободиться от налоговых обязанностей.

Для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и тех, кто осуществляет независимую профессиональную деятельность и стал на защиту Украины во время мобилизации, Налоговый кодекс Украины (НКУ) предусматривает важные послабления. Речь идет о возможности освобождения от начисления, уплаты и подачи отчетности по налогам на период военной службы.

Если лицо было призвано на военную службу в период мобилизации или привлечено к выполнению мобилизационных заданий по штатам военного времени, то оно имеет право на освобождение от следующих обязанностей:

  • начисление, уплата и подача налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц согласно разд. IV НКУ;
  • начисление, уплата и подача налоговой отчетности по единому налогу согласно главе 1 разд. XIV НКУ;
  • начисление, уплата и подача отчетности по военному сбору в составе налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц или единому налогу согласно п. 16 прим. 1 подраздела 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ.

Главное управление ГНС в Киевской области подчеркивает, что эта норма действует на весь период вашей службы, независимо от того, есть ли у вас наемные работники.

Основанием для такого освобождения является заявление самозанятого лица и копия военного билета или копия другого документа, выданного соответствующим государственным органом, с указанием данных о призыве такого лица на военную службу по мобилизации, на особый период. Эти документы подаются в орган доходов и сборов по месту налоговой регистрации самозанятого лица в течение 10 дней после его демобилизации.

Если демобилизованное самозанятое лицо находится на лечении (реабилитации) в связи с выполнением обязанностей в период мобилизации, на особый период, заявление и копия военного билета или другого документа, выданного соответствующим государственным органом, подаются в течение 10 дней после окончания лечения (реабилитации).

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налоговая ФЛП мобилизация

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