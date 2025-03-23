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Переговори делегацій України та США в Саудівській Аравії продовжаться, зараз йде перерва — ЗМІ

20:01, 23 березня 2025
Переговори між США та Україною в Саудівській Аравії ще не завершилися.
Переговори делегацій України та США в Саудівській Аравії продовжаться, зараз йде перерва — ЗМІ
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 23 березня у Саудівській Аравії розпочалася зустріч української та американської делегацій.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомляв, що «на столі, зокрема, пропозиції для безпеки обʼєктів енергетики та інфраструктури».

«Сьогодні працюємо над низкою складних технічних питань — у складі нашої делегації фахівці з енергетики, а також військові представники морської та повітряної компонент», - повідомляв він.

Згодом ЗМІ почали писати, переговори країн вже закінчилися, проте «Суспільне» повідомило, що наразі триває перерва.

«Переговори між США та Україною в Саудівській Аравії ще не завершилися, зараз триває перерва», - пише видання з посиланням на джерело в Офісі Президента України.

Нагадаємо, що спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що 23 березня в Джідді відбудеться новий раунд переговорів щодо мирного врегулювання в Україні.

США на переговорах представлятимуть радник Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц та держсекретар США Марко Рубіо.

Українську делегацію очолив Андрій Єрмак — у складі Андрій Сибіга, Рустем Умєров, Павло Паліса.

Делегації США та РФ проведуть переговори 24 березня в Ер-Ріяді.

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США Україна

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