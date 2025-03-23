На Одещині стався вибух в будівлі поліції — є жертва та постраждалі, відео

За словами свідків, жінка зайшла з пакетом до відділення поліції і після цього стався вибух.

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У неділю, 23 березня, в Одеській області в будівлі поліції стався вибух. Про це повідомила пресслужба поліції Одеської області.

Зазначається, що внаслідок інциденту загинула жінка та є постраждалі.

«Правоохоронці Одеської області працюють на місці вибуху в будівлі поліції. Унаслідок події загинула жінка, є потерпілі. На місці працюють поліцейські та працівники СБУ», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці додали, що обставини та деталі події встановлюються. Більш детальна інформація буде згодом.

Також у соцмережах публікують відео з місця інциденту. За словами свідків, жінка зайшла з пакетом до відділення поліції та після цього стався вибух.

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