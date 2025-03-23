Стали известны новые детали взрыва в здании полиции в Одесской области

Перед взрывом в управление полиции зашла женщина с пакетом.

Фото: informator.ua

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 23 марта в Одесской области в здании полиции произошел взрыв.

В пресс-службе областной полиции сообщили, что в результате инцидента трое полицейских получили ранения.

«Взрыв прозвучал сегодня около 18:00 после того, как в здание управления полиции зашла женщина с пакетом, в котором, вероятно, могла находиться взрывчатка», — заявили в полиции.

На месте происшествия работают правоохранители, медики и спасатели.

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