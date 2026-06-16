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Жеваго обвинувачують у спробі підкупу суддів Верховного Суду — справу скеровано до суду

17:00, 16 червня 2026
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Власника власника групи «Фінанси і кредит» обвинувачують у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного Суду в обмін на ухвалення рішення на його користь у господарській справі.
Жеваго обвинувачують у спробі підкупу суддів Верховного Суду — справу скеровано до суду
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НАБУ і САП завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо власника групи «Фінанси і кредит» Костянтина Жеваго, якого підозрюють у спробі підкупу керівництва та суддів Верховного Суду для отримання вигідного рішення у господарському спорі.

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За даними слідства, справа стосується конфлікту навколо 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. У 2002 році бізнесмен придбав пакет акцій у чотирьох компаній, однак у 2020-х роках колишні акціонери оскаржили угоду в судовому порядку. Після рішень першої та апеляційної інстанцій, які ухвалювалися у різні періоди, спір перейшов на рівень Верховного Суду.

Правоохоронці стверджують, що у березні–квітні 2023 року підприємець через посередника передав 2,7 млн доларів США адвокату, який, за версією слідства, входив до так званого «бек-офісу» Верховного Суду. Кошти нібито призначалися за ухвалення рішення на користь бізнесмена.

У липні 2023 року бізнесмену повідомили про підозру, а у вересні 2025 року — про підозру посереднику. У жовтні 2025 року Апеляційна палата ВАКС надала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо підприємця.

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суд Верховний Суд НАБУ

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