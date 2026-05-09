  1. В Україні

Військовим планують додати 174,3 млрд грн на грошове забезпечення: які зміни внесуть до Держбюджету-2026

15:25, 9 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У проєкті змін до Держбюджету-2026 пропонують додатково спрямувати 1,56 трлн грн на сектор безпеки і оборони, з яких 1,37 трлн грн — на розвиток озброєння та військової техніки, а ще 174,3 млрд грн — на грошове забезпечення військовослужбовців.
Військовим планують додати 174,3 млрд грн на грошове забезпечення: які зміни внесуть до Держбюджету-2026
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів підготував зміни до Державного бюджету на 2026 рік, які передбачають суттєве збільшення фінансування сектору безпеки та оборони.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Уряд пропонує спрямувати додатково 1,56 трлн гривень, значна частина яких піде на грошове забезпечення військовослужбовців, розвиток озброєння та посилення оборонних спроможностей країни.

У Міноборони зазначили, що підставою для збільшення видатків стало погодження фінансової допомоги від Європейського Союзу у вигляді позики на 90 млрд євро, розрахованої на 2026–2027 роки.

Цього року Україна має отримати 45 млрд євро підтримки, з яких 31,8 млрд євро – на оборону та безпеку держави, ще 13,2 млрд євро – на покриття дефіциту бюджету. Перший транш – уже в червні.

Загалом доходи державного бюджету зростуть на понад 2,2 трлн гривень – передусім завдяки міжнародній підтримці та додатковим надходженням у межах виконання Плану України.

Додаткові 1,56 трлн гривень для сектору безпеки і оборони підуть на:

  • грошове забезпечення військовослужбовців – 174,3 млрд гривень;
  • розвиток озброєння та військової техніки – 1,37 трлн гривень;
  • резерв для сектору безпеки і оборони – 14,6 млрд гривень.

Також окремо заплановано фінансування розвитку українського оборонно-промислового комплексу, модернізації техніки та збільшення виробництва вітчизняного озброєння.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін пропонує збільшити видатки на оборону через зміни до державного бюджету на 2026 рік. Йдеться про суттєве збільшення фінансування сектору безпеки та оборони. Загальний обсяг видатків пропонується збільшити на 1,64 трлн грн, переважно за рахунок позики Європейського Союзу. 

У Бюджетному комітеті зазначили, що передбачається збільшення видатків на сектор безпеки й оборони на 1,56 трлн грн, додаткове спрямування понад 152 млрд грн на грошове забезпечення військових та передачу коштів від військового збору на виплати ЗСУ вже з 1 липня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бюджет ЗСУ військові Кабінет Міністрів України оборона держбюджет міноборони військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд підтвердив право Центральної МСЕК скасовувати інвалідність заочно

Суд роз’яснив, що МСЕК може переглядати рішення щодо інвалідності без очного огляду, якщо медичні дані є достатніми.

Психолог оцінив моральну шкоду від агресії РФ у 140 млн грн: ВС наголосив, що розмір визначає суд

ВС підтвердив, що компенсація моральної шкоди від РФ має відповідати принципам розумності, справедливості та співмірності.

Розлад адаптації та ПТСР стали підставою для скасування вироку у справі про побиття матері — ВС

ВС скасував вирок у справі про побиття матері, оскільки суди не перевірили психічний стан засудженого та не призначили психіатричну експертизу.

Україна спростила легалізацію іноземців у війську: нові правила для добровольців у ЗСУ

З 10 травня в Україні змінюються правила перебування іноземців, які служать у Збройних Силах, Нацгвардії та Держспецтрансслужбі.

Комітет розгляне нові правила виплати винагород викривачам корупції: скільки вони зароблять та чи існують обмеження

Суди та прокуратуру зобов'яжуть звітувати перед НАЗК щодо викривачів корупції.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]