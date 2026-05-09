Військовим планують додати 174,3 млрд грн на грошове забезпечення: які зміни внесуть до Держбюджету-2026

У проєкті змін до Держбюджету-2026 пропонують додатково спрямувати 1,56 трлн грн на сектор безпеки і оборони, з яких 1,37 трлн грн — на розвиток озброєння та військової техніки, а ще 174,3 млрд грн — на грошове забезпечення військовослужбовців.

Кабінет Міністрів підготував зміни до Державного бюджету на 2026 рік, які передбачають суттєве збільшення фінансування сектору безпеки та оборони.

Уряд пропонує спрямувати додатково 1,56 трлн гривень, значна частина яких піде на грошове забезпечення військовослужбовців, розвиток озброєння та посилення оборонних спроможностей країни.

У Міноборони зазначили, що підставою для збільшення видатків стало погодження фінансової допомоги від Європейського Союзу у вигляді позики на 90 млрд євро, розрахованої на 2026–2027 роки.

Цього року Україна має отримати 45 млрд євро підтримки, з яких 31,8 млрд євро – на оборону та безпеку держави, ще 13,2 млрд євро – на покриття дефіциту бюджету. Перший транш – уже в червні.

Загалом доходи державного бюджету зростуть на понад 2,2 трлн гривень – передусім завдяки міжнародній підтримці та додатковим надходженням у межах виконання Плану України.

Додаткові 1,56 трлн гривень для сектору безпеки і оборони підуть на:

грошове забезпечення військовослужбовців – 174,3 млрд гривень;

розвиток озброєння та військової техніки – 1,37 трлн гривень;

резерв для сектору безпеки і оборони – 14,6 млрд гривень.

Також окремо заплановано фінансування розвитку українського оборонно-промислового комплексу, модернізації техніки та збільшення виробництва вітчизняного озброєння.

У Бюджетному комітеті зазначили, що передбачається збільшення видатків на сектор безпеки й оборони на 1,56 трлн грн, додаткове спрямування понад 152 млрд грн на грошове забезпечення військових та передачу коштів від військового збору на виплати ЗСУ вже з 1 липня 2026 року.

