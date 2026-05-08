У Держбюджеті-2026 збільшать фінансування безпеки та оборони на понад 1,5 трлн грн

17:42, 8 травня 2026
Юлія Свириденко повідомила, що уряд підготував зміни до Державного бюджету-2026, якими передбачено додаткові 1,56 трлн грн на сектор безпеки і оборони після погодження Євросоюзом масштабної фінансової підтримки для України.
Уряд підготував зміни до Державного бюджету-2026 для посилення сектору безпеки і оборони. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, ухвалення змін стало можливим після погодження позики Європейського Союзу обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

Вона зазначила, що вже цього року Україна очікує 45 млрд євро міжнародної підтримки. Із цієї суми 31,8 млрд євро планують спрямувати на оборону та безпеку держави, ще 13,2 млрд євро — на покриття дефіциту бюджету. Перший транш очікується у червні.

Свириденко повідомила, що загалом доходи державного бюджету зростуть більш ніж на 2,2 трлн грн — насамперед завдяки міжнародній підтримці та додатковим надходженням у межах виконання Плану України.

Додатково 1,56 трлн грн спрямують на сектор безпеки і оборони. Зокрема:

174,3 млрд грн — на грошове забезпечення військовослужбовців;

1,37 трлн грн — на розвиток озброєння та військової техніки;

14,6 млрд грн — до резерву сектору безпеки і оборони.

Також окремо передбачено додаткові ресурси для розвитку українського оборонно-промислового комплексу, модернізації техніки та нарощування виробництва власної зброї.

Крім того, уряд планує спрямувати 40 млрд грн на реалізацію Комплексних планів стійкості регіонів і громад. За словами Свириденко, ці кошти підуть на підготовку до осінньо-зимового періоду, захист енергетики та забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури.

Ще 40 млрд грн, як зазначила глава уряду, додатково спрямують до резервного фонду для оперативного реагування на виклики воєнного часу.

