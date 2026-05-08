  В Украине

В Госбюджете-2026 увеличат финансирование безопасности и обороны более чем на 1,5 трлн грн

17:42, 8 мая 2026
Юлия Свириденко сообщила, что правительство подготовило изменения в Государственный бюджет-2026, которым предусмотрено дополнительные 1,56 трлн грн на сектор безопасности и обороны после согласования Евросоюзом масштабной финансовой поддержки для Украины.
Правительство подготовило изменения в Государственный бюджет-2026 для усиления сектора безопасности и обороны. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, принятие изменений стало возможным после согласования займа Европейского Союза в объеме 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

Она отметила, что уже в текущем году Украина ожидает 45 млрд евро международной поддержки. Из этой суммы 31,8 млрд. евро планируют направить на оборону и безопасность государства, еще 13,2 млрд. евро — на покрытие дефицита бюджета. Первый транш ожидается в июне.

Свириденко сообщила, что в целом доходы государственного бюджета возрастут более чем на 2,2 трлн грн — прежде всего, благодаря международной поддержке и дополнительным поступлениям в рамках выполнения Плана Украины.

Дополнительно 1,56 трлн. грн направят на сектор безопасности и обороны. В частности:

174,3 млрд грн - на денежное довольствие военнослужащих;

1,37 трлн грн - на развитие вооружения и военной техники;

14,6 млрд грн – в резерв сектора безопасности и обороны.

Также отдельно предусмотрены дополнительные ресурсы для развития украинского оборонно-промышленного комплекса, модернизации техники и производства собственного оружия.

Кроме того, правительство планирует направить 40 млрд. грн. на реализацию Комплексных планов устойчивости регионов и общин. По словам Свириденко, эти средства будут направлены на подготовку к осенне-зимнему периоду, защиту энергетики и обеспечение стабильной работы критической инфраструктуры.

Еще 40 млрд грн, как отметила глава правительства, дополнительно направят в резервный фонд для оперативного реагирования на вызовы военного времени.

