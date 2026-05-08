Військовий збір можуть спрямувати на грошове забезпечення ЗСУ: які зміни готують до Держбюджету-2026

До Держбюджету-2026 пропонують внести зміни, які передбачають збільшення видатків на сектор безпеки й оборони на 1,56 трлн грн, додаткове спрямування понад 152 млрд грн на грошове забезпечення військових та передачу коштів від військового збору на виплати ЗСУ вже з 1 липня 2026 року.

Як відомо, Кабмін пропонує збільшити видатки на оборону через зміни до державного бюджету на 2026 рік. Йдеться про суттєве збільшення фінансування сектору безпеки та оборони. Загальний обсяг видатків пропонується збільшити на 1,64 трлн грн, переважно за рахунок позики Європейського Союзу. У Бюджетному комітеті зазначили, що кошти, отримані за позикою ЄС, доведеться повертати лише у разі отримання Україною російських репарацій.

Найбільшу частину додаткових видатків — 1,56 трлн грн — планують спрямувати на сектор національної безпеки та оборони. Зокрема:

1,397 трлн грн — на підвищення обороноздатності та безпеки держави;

152,26 млрд грн — на забезпечення ЗСУ, насамперед на грошове забезпечення військових;

14,58 млрд грн — на поповнення резерву коштів для сектору безпеки й оборони;

3,15 млрд грн — на розвиток оборонно-промислового комплексу;

9,91 млрд грн — для Національної гвардії;

6,79 млрд грн — для Державної прикордонної служби;

4,8 млрд грн — для Держспецзв’язку, зокрема на дрони;

2,47 млрд грн — для СБУ;

2,13 млрд грн — для Держспецтранспорту;

1,83 млрд грн — для ГУР Міноборони;

7,8 млн грн — для Служби зовнішньої розвідки.

Окремо уряд пропонує:

виділити 40 млрд грн на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст;

збільшити резервний фонд державного бюджету ще на 40 млрд грн.

Водночас дохідну частину бюджету планують збільшити на 2,29 трлн грн. Основними джерелами мають стати:

1,397 трлн грн — військова підтримка в межах позики ЄС;

824,25 млрд грн — бюджетна підтримка від ЄС;

47,67 млрд грн — фінансування в межах програми Ukraine Facility;

22,62 млрд грн — додаткові надходження від ПДФО та військового збору.

Також уряд пропонує вже з 1 липня 2026 року спрямовувати кошти військового збору на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Крім того, у 2026 році надходження від вивізного мита на товари військового та подвійного призначення планують направляти на закупівлю й виробництво зброї, а також забезпечення військових.

Голосування за відповідні зміни до бюджету у Верховній Раді очікується 26 травня.

