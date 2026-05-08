Военный сбор могут направить на денежное довольствие ВСУ: какие изменения готовят в Госбюджет-2026

В Госбюджет-2026 предлагают внести изменения, предусматривающие увеличение расходов на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн грн, дополнительное направление более 152 млрд грн на денежное довольствие военных и передачу средств от военного сбора на выплаты ВСУ уже с 1 июля 2026 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, Кабмин предлагает увеличить расходы на оборону через изменения в государственный бюджет на 2026 год. Речь идет о существенном увеличении финансирования сектора безопасности и обороны. Общий объем расходов предлагается увеличить на 1,64 трлн грн, преимущественно за счет займа Европейского Союза. В Бюджетном комитете отметили, что средства, полученные по займу ЕС, придется возвращать только в случае получения Украиной российских репараций.

Наибольшую часть дополнительных расходов — 1,56 трлн грн — планируют направить на сектор национальной безопасности и обороны. В частности:

1,397 трлн грн — на повышение обороноспособности и безопасности государства;

152,26 млрд грн — на обеспечение ВСУ, прежде всего на денежное обеспечение военных;

14,58 млрд грн — на пополнение резерва средств для сектора безопасности и обороны;3,15 млрд грн — на развитие оборонно-промышленного комплекса;

9,91 млрд грн — для Национальной гвардии;

6,79 млрд грн — для Государственной пограничной службы;

4,8 млрд грн — для Госспецсвязи, в частности на дроны;

2,47 млрд грн — для СБУ;

2,13 млрд грн — для Госспецтранспорта;

1,83 млрд грн — для ГУР Минобороны;

7,8 млн грн — для Службы внешней разведки.

Отдельно правительство предлагает:

выделить 40 млрд грн на реализацию комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов;

увеличить резервный фонд государственного бюджета еще на 40 млрд грн.

В то же время доходную часть бюджета планируют увеличить на 2,29 трлн грн. Основными источниками должны стать:

1,397 трлн грн — военная поддержка в рамках займа ЕС;

824,25 млрд грн — бюджетная поддержка от ЕС;

47,67 млрд грн — финансирование в рамках программы Ukraine Facility;

22,62 млрд грн — дополнительные поступления от НДФЛ и военного сбора.

Также правительство предлагает уже с 1 июля 2026 года направлять средства военного сбора на денежное обеспечение военнослужащих ВСУ.

Кроме того, в 2026 году поступления от вывозной пошлины на товары военного и двойного назначения планируют направлять на закупку и производство оружия, а также обеспечение военных.

Голосование за соответствующие изменения в бюджет в Верховной Раде ожидается 26 мая, сообщили в Бюджетном комитете.

Как известно, Кабмин предлагает увеличить расходы на оборону через изменения в государственный бюджет на 2026 год. Речь идет о существенном увеличении финансирования сектора безопасности и обороны. Общий объем расходов предлагается увеличить на 1,64 трлн грн, преимущественно за счет займа Европейского Союза. В Бюджетном комитете отметили, что средства, полученные по займу ЕС, придется возвращать только в случае получения Украиной российских репараций.

Наибольшую часть дополнительных расходов — 1,56 трлн грн — планируют направить на сектор национальной безопасности и обороны. В частности:

1,397 трлн грн — на повышение обороноспособности и безопасности государства;

152,26 млрд грн — на обеспечение ВСУ, прежде всего на денежное обеспечение военных;

14,58 млрд грн — на пополнение резерва средств для сектора безопасности и обороны;

3,15 млрд грн — на развитие оборонно-промышленного комплекса;

9,91 млрд грн — для Национальной гвардии;

6,79 млрд грн — для Государственной пограничной службы;4,8 млрд грн — для Госспецсвязи, в частности на дроны;

2,47 млрд грн — для СБУ;

2,13 млрд грн — для Госспецтранспорта;

1,83 млрд грн — для ГУР Минобороны;

7,8 млн грн — для Службы внешней разведки.

Отдельно правительство предлагает:

выделить 40 млрд грн на реализацию комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов;

увеличить резервный фонд государственного бюджета еще на 40 млрд грн.

В то же время доходную часть бюджета планируют увеличить на 2,29 трлн грн. Основными источниками должны стать:

1,397 трлн грн — военная поддержка в рамках займа ЕС;

824,25 млрд грн — бюджетная поддержка от ЕС;

47,67 млрд грн — финансирование в рамках программы Ukraine Facility;

22,62 млрд грн — дополнительные поступления от НДФЛ и военного сбора.

Также правительство предлагает уже с 1 июля 2026 года направлять средства военного сбора на денежное обеспечение военнослужащих ВСУ.

Кроме того, в 2026 году поступления от вывозной пошлины на товары военного и двойного назначения планируют направлять на закупку и производство оружия, а также обеспечение военных.

Голосование за соответствующие изменения в бюджет в Верховной Раде ожидается 26 мая.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.