Военным планируют добавить 174,3 млрд грн на денежное довольствие: какие изменения внесут в Госбюджет-2026

15:25, 9 мая 2026
В проекте изменений в Госбюджет-2026 предлагают дополнительно направить 1,56 трлн грн на сектор безопасности и обороны, из которых 1,37 трлн грн - на развитие вооружения и военной техники, а еще 174,3 млрд грн - на денежное довольствие военнослужащих.
Кабинет Министров подготовил изменения в Государственный бюджет на 2026 год, которые предусматривают существенное увеличение финансирования сектора безопасности и обороны.

Правительство предлагает дополнительно направить 1,56 трлн гривен, значительная часть которых пойдет на денежное обеспечение военнослужащих, развитие вооружения и усиление оборонных возможностей страны.

В Минобороны отметили, что основанием для увеличения расходов стало согласование финансовой помощи от Европейского Союза в виде займа на 90 млрд евро, рассчитанного на 2026–2027 годы.

В этом году Украина должна получить 45 млрд евро поддержки, из которых 31,8 млрд евро — на оборону и безопасность государства, еще 13,2 млрд евро — на покрытие дефицита бюджета. Первый транш — уже в июне.

В целом доходы государственного бюджета вырастут более чем на 2,2 трлн гривен — прежде всего благодаря международной поддержке и дополнительным поступлениям в рамках выполнения Плана Украины.

Дополнительные 1,56 трлн гривен для сектора безопасности и обороны направят на:

  • денежное обеспечение военнослужащих — 174,3 млрд гривен;
  • развитие вооружения и военной техники — 1,37 трлн гривен;
  • резерв для сектора безопасности и обороны — 14,6 млрд гривен.

Также отдельно запланировано финансирование развития украинского оборонно-промышленного комплекса, модернизации техники и увеличения производства отечественного вооружения.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин предлагает увеличить расходы на оборону через изменения в государственный бюджет на 2026 год. Речь идет о существенном увеличении финансирования сектора безопасности и обороны. Общий объем расходов предлагается увеличить на 1,64 трлн грн, преимущественно за счет займа Европейского Союза.

В Бюджетном комитете отметили, что предусматривается увеличение расходов на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн грн, дополнительное направление более 152 млрд грн на денежное обеспечение военных и передача средств от военного сбора на выплаты ВСУ уже с 1 июля 2026 года.

