Киев заработал более миллиарда долларов на услугах: главным драйвером стал ИТ-сектор
В первом квартале 2026 года Киев сохранил статус главного центра экспорта услуг в Украине, однако структура внешней торговли заметно изменилась. Столичный бизнес активнее покупал услуги за рубежом, тогда как объемы экспорта несколько просели.
Больше всего денег Киев традиционно зарабатывает на ИТ, телекоммуникациях и информационных услугах, однако отдельные сферы показали резкое падение.
По итогам января–марта 2026 года экспорт услуг из Киева составил 1 млрд 54,8 млн долларов США. Это на 1,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В то же время импорт услуг вырос на 9,7% — до 784,8 млн долларов США.
На чем Киев зарабатывает больше всего
Новые статистические данные свидетельствуют: основу экспорта услуг столицы продолжают формировать услуги в сфере телекоммуникаций, компьютерные и информационные услуги. Их доля составила 52,4% всего экспорта.
На втором месте — деловые услуги с долей 23%. Еще 11,1% пришлось на транспортные услуги. Услуги, связанные с финансовой деятельностью, составили 6,5%, другие виды услуг — 4,9%, а туристические и связанные с путешествиями услуги — 2,1%.
Среди отдельных направлений наибольший рост показали другие деловые услуги — плюс 63,5%, до 34,2 млн долларов США.
В то же время сразу несколько сфер продемонстрировали существенное сокращение:
- строительство за рубежом — минус 64,1%;
- другие вспомогательные и дополнительные транспортные услуги — минус 60%;
- финансовые услуги, оплаченные напрямую — минус 41,5%.
Что Киев покупает за рубежом
В структуре импорта услуг наибольшую долю также занимают деловые услуги — 22,9%.
Далее идут:
- телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги — 20%;
- другие виды услуг — 15,6%;
- услуги, связанные с финансовой деятельностью — 14,8%;
- роялти и услуги, связанные с использованием интеллектуальной собственности — 14,5%;
- транспортные услуги — 12,2%.
Наибольший рост импорта зафиксирован в сфере автомобильного транспорта — плюс 76,9%, до 34,2 млн долларов США.
Также существенно выросли:
- услуги исследования и разработки — плюс 63,2%;
- услуги франшизы и использования торговой марки — плюс 47,3%.
Вместе с тем импорт других деловых услуг сократился на 35,7%.
Несмотря на незначительное падение экспорта, Киев и далее остается главным украинским центром экспорта ИТ и цифровых услуг. Именно технологический сектор продолжает обеспечивать валютные поступления столицы даже в условиях изменения структуры международной торговли.
