Киев заработал более миллиарда долларов на услугах: главным драйвером стал ИТ-сектор

Почти каждый второй доллар от экспорта услуг Киева обеспечил технологический сектор.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В первом квартале 2026 года Киев сохранил статус главного центра экспорта услуг в Украине, однако структура внешней торговли заметно изменилась. Столичный бизнес активнее покупал услуги за рубежом, тогда как объемы экспорта несколько просели.

Больше всего денег Киев традиционно зарабатывает на ИТ, телекоммуникациях и информационных услугах, однако отдельные сферы показали резкое падение.

По итогам января–марта 2026 года экспорт услуг из Киева составил 1 млрд 54,8 млн долларов США. Это на 1,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В то же время импорт услуг вырос на 9,7% — до 784,8 млн долларов США.

На чем Киев зарабатывает больше всего

Новые статистические данные свидетельствуют: основу экспорта услуг столицы продолжают формировать услуги в сфере телекоммуникаций, компьютерные и информационные услуги. Их доля составила 52,4% всего экспорта.

На втором месте — деловые услуги с долей 23%. Еще 11,1% пришлось на транспортные услуги. Услуги, связанные с финансовой деятельностью, составили 6,5%, другие виды услуг — 4,9%, а туристические и связанные с путешествиями услуги — 2,1%.

Среди отдельных направлений наибольший рост показали другие деловые услуги — плюс 63,5%, до 34,2 млн долларов США.

В то же время сразу несколько сфер продемонстрировали существенное сокращение:

строительство за рубежом — минус 64,1%;

другие вспомогательные и дополнительные транспортные услуги — минус 60%;

финансовые услуги, оплаченные напрямую — минус 41,5%.

Что Киев покупает за рубежом

В структуре импорта услуг наибольшую долю также занимают деловые услуги — 22,9%.

Далее идут:

телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги — 20%;

другие виды услуг — 15,6%;

услуги, связанные с финансовой деятельностью — 14,8%;

роялти и услуги, связанные с использованием интеллектуальной собственности — 14,5%;

транспортные услуги — 12,2%.

Наибольший рост импорта зафиксирован в сфере автомобильного транспорта — плюс 76,9%, до 34,2 млн долларов США.

Также существенно выросли:

услуги исследования и разработки — плюс 63,2%;

услуги франшизы и использования торговой марки — плюс 47,3%.

Вместе с тем импорт других деловых услуг сократился на 35,7%.

Несмотря на незначительное падение экспорта, Киев и далее остается главным украинским центром экспорта ИТ и цифровых услуг. Именно технологический сектор продолжает обеспечивать валютные поступления столицы даже в условиях изменения структуры международной торговли.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.