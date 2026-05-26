Владимир Зеленский встретился в Киеве с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской

15:11, 26 мая 2026
Белорусская оппозиционерка прибыла в Киев впервые.
В Киеве прошел саммит с участием 24 стран, который объединил представителей 24 стран, преимущественно европейских. Среди участников — все соседние с Украиной государства, в частности Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Молдова и Беларусь.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский и отметил, что провел встречу в Киеве с представительницей белорусской стороны Светланой Тихановской и ее командой, в ходе которой обсуждались вопросы региональной безопасности и будущих отношений между народами.

Президент подчеркнул, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну против Украины, тогда как Украина поддерживает любые проявления солидарности со стороны белорусов.

«Украина никогда не была угрозой для Беларуси. И мы благодарны тем белорусам, которые с Украиной сейчас, когда решается судьба и нашей независимости, и независимости каждого народа, который граничит с Россией», — подчеркнул Президент.

Отметим, что сегодня проходит IV Международный саммит городов и регионов. Впервые в нем участвуют представители Беларуси.

