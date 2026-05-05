Суди та прокуратура відчувають нестачу кадрів: найбільше вакансій — в апаратах

Понад 30 тисяч вакансій на держслужбі залишаються вакантними.

В Україні станом на перший квартал 2026 року налічується 30 580 вакантних посад державної служби. Найбільша кількість вакансій припадає на категорію «В» — 23 195 посад. На категорії «Б» — 7 328 місць, а в категорії «А» — лише 57.

Найбільший кадровий дефіцит спостерігається в центральних органах виконавчої влади (територіальні органи) — понад 11 тисяч вакансій, а також у районних державних адміністраціях (4 883) та обласних і Київській міській держадміністрації (3 153).

Водночас нестача кадрів фіксується і в органах судової влади та прокуратури. Зокрема, у територіальних органах вакантними залишаються 346 посад, з яких 302 — у категорії «В» та 44 — у категорії «Б».

В апаратах цих органів також бракує працівників — 356 вакансій, серед яких 294 посади категорії «В» та 57 — категорії «Б».

Як розповідала «Судово-юридична газета», голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина повідомила, що середня зарплата держслужбовців в Україні становить близько 37 тисяч гривень, тоді як у регіонах — приблизно 22 тисячі гривень без відрахувань.

Також очільниця НАДС заявила, що наразі в Україні не стоїть питання скорочення державних службовців, адже практично всі держоргани відчувають дефіцит кадрів. За її словами, з початку повномасштабного вторгнення кількість держслужбовців вже скоротилася більш ніж на 16 тисяч.

Вона зазначила, що стартовий оклад для молодих спеціалістів без стажу на держслужбі складає лише 9–10 тисяч гривень, що ускладнює залучення та утримання кваліфікованих кадрів.

Алюшина пояснила, що водночас навантаження на систему зростає — через євроінтеграційні процеси, адаптацію законодавства до права ЄС, а також через те, що понад 4,6 тисячі держслужбовців нині перебувають на фронті. Їхні обов’язки часто розподіляються між іншими працівниками, що призводить до перевтоми персоналу.

За словами Алюшиної, попри попередні ідеї щодо оптимізації та скорочення штату, зараз ситуація протилежна — у багатьох напрямах бракує людей. Проведений у 2022 році функціональний аудит показав, що нинішня чисельність працівників ледь покриває потреби.

Станом на сьогодні в Україні налічується близько 154,9 тисячі держслужбовців проти 171,5 тисячі до вторгнення.

Окремо Алюшина звернула увагу на проблему утримання молодих кадрів, адже багато нових працівників залишають держслужбу вже протягом першого року.

