Дефіцит кадрів і низькі стартові зарплати у 9–10 тисяч гривень: у НАДС заявили про кадровий голод у держорганах

12:23, 5 травня 2026
Молодь не затримується, кадрів бракує, а навантаження на систему зростає.
Голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина повідомила, що середня зарплата держслужбовців в Україні становить близько 37 тисяч гривень, тоді як у регіонах — приблизно 22 тисячі гривень без відрахувань.

Також очільниця НАДС заявила, що наразі в Україні не стоїть питання скорочення державних службовців, адже практично всі держоргани відчувають дефіцит кадрів. За її словами, з початку повномасштабного вторгнення кількість держслужбовців вже скоротилася більш ніж на 16 тисяч.

Вона зазначила, що стартовий оклад для молодих спеціалістів без стажу на держслужбі складає лише 9–10 тисяч гривень, що ускладнює залучення та утримання кваліфікованих кадрів.

За словами Алюшиної, закон № 4282 запровадив постійну модель оплати праці, згідно з якою близько 70% доходу становить посадовий оклад, а до 30% — премії.

Також у НАДС підготували проєкт постанови щодо доплати у розмірі 50% за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Документ наразі перебуває на паузі, однак у регіонах очікують його ухвалення, адже кадровий дефіцит змушує працівників виконувати додаткове навантаження.

Окрім цього, Алюшина у інтервʼю «Інтерфакс-Україна» повідомила, що зараз триває активна підготовка до визначення розмірів посадових окладів з урахуванням зіставлення рівня оплати праці на посадах аналогічного рівня складності та відповідальності у приватному секторі.

Як пояснила очільниця НАДС, орієнтиром для порівняння є медіанна зарплата на ринку, однак рівень наближення до неї залежатиме від можливостей державного бюджету.

«Досвід експериментального проекту у 2021 році показав, що на нижчих посадах оклади були близькими до ринкової медіани, тоді як на вищих посадах розрив із приватним сектором зростав і міг сягати понад 50%. З того часу відбулося багато змін. Саме тому зараз важливо провести нове зіставлення за єдиною методикою, щоб мати об’єктивну картину», – додала голова НАДС.

Алюшина пояснила, що водночас навантаження на систему зростає — через євроінтеграційні процеси, адаптацію законодавства до права ЄС, а також через те, що понад 4,6 тисячі держслужбовців нині перебувають на фронті. Їхні обов’язки часто розподіляються між іншими працівниками, що призводить до перевтоми персоналу.

За словами Алюшиної, попри попередні ідеї щодо оптимізації та скорочення штату, зараз ситуація протилежна — у багатьох напрямах бракує людей. Проведений у 2022 році функціональний аудит показав, що нинішня чисельність працівників ледь покриває потреби.

Станом на сьогодні в Україні налічується близько 154,9 тисячі держслужбовців проти 171,5 тисячі до вторгнення.

Окремо Алюшина звернула увагу на проблему утримання молодих кадрів, адже багато нових працівників залишають держслужбу вже протягом першого року.

