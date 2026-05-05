Дефицит кадров и низкие стартовые зарплаты в 9–10 тысяч гривен: в НАГС заявили о кадровом голоде в госорганах

Молодежь не задерживается, кадров не хватает, а нагрузка на систему растет.

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталья Алюшина сообщила, что средняя зарплата госслужащих в Украине составляет около 37 тысяч гривен, тогда как в регионах — примерно 22 тысячи гривен без вычетов.

Также руководитель НАГС заявила, что в настоящее время в Украине не стоит вопрос сокращения государственных служащих, поскольку практически все госорганы испытывают дефицит кадров. По ее словам, с начала полномасштабного вторжения количество госслужащих уже сократилось более чем на 16 тысяч.

Она отметила, что стартовый оклад для молодых специалистов без стажа на госслужбе составляет всего 9–10 тысяч гривен, что усложняет привлечение и удержание квалифицированных кадров.

По словам Алюшиной, закон № 4282 ввел постоянную модель оплаты труда, согласно которой около 70% дохода составляет должностной оклад, а до 30% — премии.

Также в НАГС подготовили проект постановления о доплате в размере 50% за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника. Документ сейчас находится «на паузе», однако в регионах ожидают его принятия, поскольку кадровый дефицит заставляет работников выполнять дополнительную нагрузку.

Кроме того, Алюшина в интервью «Интерфакс-Украина» сообщила, что сейчас идет активная подготовка к определению размеров должностных окладов с учетом сопоставления уровня оплаты труда на должностях аналогичной сложности и ответственности в частном секторе.

Как пояснила глава НАГС, ориентиром для сравнения является медианная зарплата на рынке, однако степень приближения к ней будет зависеть от возможностей государственного бюджета.

«Опыт экспериментального проекта в 2021 году показал, что на низших должностях оклады были близки к рыночной медиане, тогда как на высших должностях разрыв с частным сектором рос и мог достигать более 50%. С тех пор произошло много изменений. Именно поэтому сейчас важно провести новое сопоставление по единой методике, чтобы иметь объективную картину», — добавила глава НАГС.

Алюшина пояснила, что при этом нагрузка на систему растет — из-за евроинтеграционных процессов, адаптации законодательства к праву ЕС, а также из-за того, что более 4,6 тысячи госслужащих сейчас находятся на фронте. Их обязанности часто распределяются между другими работниками, что приводит к переутомлению персонала.

По словам Алюшиной, несмотря на прежние идеи по оптимизации и сокращению штата, сейчас ситуация противоположная — во многих направлениях не хватает людей. Проведенный в 2022 году функциональный аудит показал, что нынешняя численность работников едва покрывает потребности.

По состоянию на сегодня в Украине насчитывается около 154,9 тысячи госслужащих против 171,5 тысячи до вторжения.

Отдельно Алюшина обратила внимание на проблему удержания молодых кадров, поскольку многие новые работники покидают госслужбу уже в течение первого года.

