Суды и прокуратура испытывают нехватку кадров: больше всего вакансий — в аппаратах

Более 30 тысяч вакансий на госслужбе остаются незаполненными.

В Украине по состоянию на первый квартал 2026 года насчитывается 30 580 вакантных должностей государственной службы. Наибольшее количество вакансий приходится на категорию «В» — 23 195 должностей. В категории «Б» — 7 328 мест, а в категории «А» — лишь 57.

Наибольший кадровый дефицит наблюдается в центральных органах исполнительной власти (территориальные органы) — более 11 тысяч вакансий, а также в районных государственных администрациях (4 883) и областных и Киевской городской госадминистрации (3 153).

В то же время нехватка кадров фиксируется и в органах судебной власти и прокуратуры. В частности, в территориальных органах вакантными остаются 346 должностей, из которых 302 — в категории «В» и 44 — в категории «Б».

В аппаратах этих органов также не хватает работников — 356 вакансий, среди которых 294 должности категории «В» и 57 — категории «Б».

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталья Алюшина сообщила, что средняя зарплата госслужащих в Украине составляет около 37 тысяч гривен, тогда как в регионах — примерно 22 тысячи гривен без вычетов.

Также глава НАДС заявила, что в настоящее время в Украине не стоит вопрос сокращения государственных служащих, поскольку практически все госорганы испытывают дефицит кадров. По ее словам, с начала полномасштабного вторжения количество госслужащих уже сократилось более чем на 16 тысяч.

Она отметила, что стартовый оклад для молодых специалистов без стажа на госслужбе составляет всего 9–10 тысяч гривен, что усложняет привлечение и удержание квалифицированных кадров.

Алюшина пояснила, что одновременно нагрузка на систему растет — из-за евроинтеграционных процессов, адаптации законодательства к праву ЕС, а также из-за того, что более 4,6 тысячи госслужащих сейчас находятся на фронте. Их обязанности часто распределяются между другими работниками, что приводит к переутомлению персонала.

По словам Алюшиной, несмотря на прежние идеи оптимизации и сокращения штата, сейчас ситуация противоположная — во многих направлениях не хватает людей. Проведенный в 2022 году функциональный аудит показал, что нынешняя численность работников едва покрывает потребности.

По состоянию на сегодня в Украине насчитывается около 154,9 тысячи госслужащих против 171,5 тысячи до вторжения.

Отдельно Алюшина обратила внимание на проблему удержания молодых кадров, поскольку многие новые сотрудники покидают госслужбу уже в течение первого года.

