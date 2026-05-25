Jack Daniel’s судится из-за собачьей игрушки в форме бутылки виски: дело продолжается более 10 лет

Компания требует запретить продажу пародийной игрушки для собак, которая копирует дизайн знаменитой бутылки Jack Daniel’s.

Производитель известного американского виски Jack Daniel’s продолжает многолетний суд с компанией, выпускающей шуточную игрушку для собак в стиле бутылки виски. Теперь дело рассматривает Девятый окружной апелляционный суд США.

Речь идет о резиновой пищалке для собак под названием «Bad Spaniels» — это пародия на легендарный дизайн Jack Daniel’s.

Что это за игрушка

Компания VIP Products создала жевательную игрушку для собак, внешне очень похожую на бутылку Jack Daniel’s Old No. 7. Однако вместо классических надписей о виски на ней разместили юмористические фразы о собачьих «сюрпризах» и неприятном запахе. Фактически это сатирическая версия знаменитой бутылки, адаптированная под формат игрушки для собак.

Почему Jack Daniel’s подал в суд

В Jack Daniel’s заявили, что такая пародия портит репутацию бренда. Представитель компании в суде подчеркнул, что производитель игрушки намеренно скопировал почти все ключевые элементы дизайна бутылки.

По мнению компании, шутки на упаковке создают ассоциацию бренда с фекалиями и неприятным запахом, что вредит имиджу одного из самых известных производителей виски в США.

Что говорит производитель игрушки

VIP Products настаивает, что речь идет лишь о юморе и пародии, а не о попытке выдать товар за продукцию Jack Daniel’s.

Адвокаты компании заявляют, что покупатели воспринимают игрушку именно как шутку, а название «Bad Spaniels» не копирует напрямую название Jack Daniel’s. Также они считают, что игрушка для собак физически не может нанести вред репутации алкогольного бренда.

Как отмечает Courthouse News, представители VIP Products ссылаются на американское законодательство, которое защищает сатиру и творческие пародии.

Дело продолжается более 10 лет

Конфликт между компаниями начался еще в 2014 году, когда Jack Daniel’s потребовал убрать игрушку из продажи.

С тех пор дело несколько раз рассматривали разные суды, а в 2023 году оно даже дошло до Верховного суда США. Тогда Верховный суд не принял окончательного решения относительно нарушения прав на торговую марку, но позволил Jack Daniel’s продолжить судебную борьбу.

После этого нижестоящий суд запретил продажу «Bad Spaniels», а теперь VIP Products пытается отменить этот запрет в апелляции.

