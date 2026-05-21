  1. В Украине

Закрытие уголовного производства определением суда, а не обвинительным приговором: КСУ рассматривает дело

18:10, 21 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Оспариваемые предписания УПК регулируют порядок освобождения лица от уголовной ответственности и закрытия дела в суде путем вынесения определения.
Закрытие уголовного производства определением суда, а не обвинительным приговором: КСУ рассматривает дело
Фото: КСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Большая палата КСУ 21 мая на открытой части пленарного заговора в форме письменного производства рассматривала дело по конституционному представлению Верховного Суда относительно соответствия Конституции Украины пункта 1 части второй статьи 284, части третьей статьи 285, части четвертой статьи 286, части третьей статьи 288 Уголовного процессуального кодекса Украины. Об этом сообщил КСУ.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Во время пленарного заседания Суд заслушал информацию судьи-докладчика по делу Олега Первомайского относительно содержания конституционного представления и оснований для открытия конституционного производства по делу.

Оспариваемые предписания Кодекса регулируют порядок освобождения лица от уголовной ответственности и закрытия дела в суде путем вынесения определения. 

В частности, ими установлено следующее:

  • суд закрывает уголовное производство «в связи с освобождением лица от уголовной ответственности» (пункт 1 части второй статьи 284); 
  • «подозреваемому, обвиняемому, который может быть освобожден от уголовной ответственности, должна быть разъяснена суть подозрения или обвинения, основание освобождения от уголовной ответственности и право возражать против закрытия уголовного производства по этому основанию. В случае если подозреваемый или обвиняемый, в отношении которого предусмотрено освобождение от уголовной ответственности, возражает против этого, досудебное расследование и судебное производство проводятся в полном объеме в общем порядке» (часть третья статьи 285); 
  • если во время осуществления судебного производства по производству, поступившему в суд с обвинительным актом, сторона уголовного производства обратится в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности обвиняемого, суд должен безотлагательно рассмотреть такое ходатайство (часть четвертая статьи 286); 
  • «суд своим определением закрывает уголовное производство и освобождает подозреваемого, обвиняемого от уголовной ответственности в случае установления оснований, предусмотренных законом Украины об уголовной ответственности. В случае закрытия судом уголовного производства и освобождения подозреваемого, обвиняемого от уголовной ответственности в порядке, предусмотренном частью пятой статьи 401 Уголовного кодекса Украины, суд своим определением обязывает после вступления такого определения в законную силу безотлагательно восстановить освобожденное лицо на военной службе и освобожденное лицо не позднее 72 часов обязывает прибыть в соответствующую воинскую часть или место службы для продолжения прохождения военной службы» (часть третья статьи 288).  

Верховный Суд считает, что оспариваемые предписания Кодекса «сформулированы нечетко и оценочно, допускают произвольную интерпретацию, что свидетельствует о нарушении принципа юридической определенности как составляющей верховенства права». Субъект права на конституционное представление отмечает, что «закрытие уголовного производства должно быть осуществлено с соблюдением принципа презумпции невиновности. Когда речь идет об основаниях закрытия уголовного производства, следует руководствоваться предписаниями статьи 62 Конституции Украины и тем, что лицо не совершило противоправного деяния, предусмотренного уголовным законом, ведь согласно части первой этой статьи только обвинительным приговором суда устанавливается виновность лица в совершении уголовного правонарушения».

Судья-докладчик сообщил, что с целью обеспечения полного и всестороннего рассмотрения дела были направлены письма-запросы в органы государственной власти, научные учреждения и заведения высшего образования. На данный момент ответы поступили от Председателя Верховной Рады Украины, Национальной академии внутренних дел Украины, Института государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины, Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого и члена Научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины профессора Дроздова А.Н.

Исследовав материалы дела, Суд перешел к закрытой части пленарного заседания.

Фото: КСУ

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд КСУ

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Суды до сих пор не выработали единый подход к ответственности работодателей в делах об инклюзивности — какие проблемы фиксирует практика

Инклюзивность в Украине постепенно выходит за рамки социальной политики и становится отдельным стандартом в судебной и правоприменительной практике.

Верховный Суд разъяснил, как перевозчику защититься от штрафов за отсутствие тахографа

Как перевозчику удалось отменить штрафы на 85 000 грн, и какие аргументы ВС важны для бизнеса.

Должно ли государство платить за вред, нанесенный законом, который признали неконституционным — Верховный Суд высказал позицию

Может ли гражданин требовать возмещения убытков от государства в административном суде, если закон, на основании которого он был уволен, впоследствии признали неконституционным.

ВСП отказал в увольнении судьи Дмитрия Чернова и вернул материалы в ВККС

Высший совет правосудия отклонил представление Высшей квалификационной комиссии судей о увольнении судьи Ирпенского городского суда Киевской области Дмитрия Чернова.

Ошибка в декларации НАПК на 2 млн гривен: Верховный Суд объяснил пределы ответственности за недостоверное декларирование

Подала исправленную декларацию после подозрения: Верховный Суд поставил точку в деле о недостоверном декларировании начальницы налоговой

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]