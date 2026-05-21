Закрытие уголовного производства определением суда, а не обвинительным приговором: КСУ рассматривает дело

Большая палата КСУ 21 мая на открытой части пленарного заговора в форме письменного производства рассматривала дело по конституционному представлению Верховного Суда относительно соответствия Конституции Украины пункта 1 части второй статьи 284, части третьей статьи 285, части четвертой статьи 286, части третьей статьи 288 Уголовного процессуального кодекса Украины. Об этом сообщил КСУ.

Во время пленарного заседания Суд заслушал информацию судьи-докладчика по делу Олега Первомайского относительно содержания конституционного представления и оснований для открытия конституционного производства по делу.

Оспариваемые предписания Кодекса регулируют порядок освобождения лица от уголовной ответственности и закрытия дела в суде путем вынесения определения.

В частности, ими установлено следующее:

суд закрывает уголовное производство «в связи с освобождением лица от уголовной ответственности» (пункт 1 части второй статьи 284);

«подозреваемому, обвиняемому, который может быть освобожден от уголовной ответственности, должна быть разъяснена суть подозрения или обвинения, основание освобождения от уголовной ответственности и право возражать против закрытия уголовного производства по этому основанию. В случае если подозреваемый или обвиняемый, в отношении которого предусмотрено освобождение от уголовной ответственности, возражает против этого, досудебное расследование и судебное производство проводятся в полном объеме в общем порядке» (часть третья статьи 285);

если во время осуществления судебного производства по производству, поступившему в суд с обвинительным актом, сторона уголовного производства обратится в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности обвиняемого, суд должен безотлагательно рассмотреть такое ходатайство (часть четвертая статьи 286);

«суд своим определением закрывает уголовное производство и освобождает подозреваемого, обвиняемого от уголовной ответственности в случае установления оснований, предусмотренных законом Украины об уголовной ответственности. В случае закрытия судом уголовного производства и освобождения подозреваемого, обвиняемого от уголовной ответственности в порядке, предусмотренном частью пятой статьи 401 Уголовного кодекса Украины, суд своим определением обязывает после вступления такого определения в законную силу безотлагательно восстановить освобожденное лицо на военной службе и освобожденное лицо не позднее 72 часов обязывает прибыть в соответствующую воинскую часть или место службы для продолжения прохождения военной службы» (часть третья статьи 288).

Верховный Суд считает, что оспариваемые предписания Кодекса «сформулированы нечетко и оценочно, допускают произвольную интерпретацию, что свидетельствует о нарушении принципа юридической определенности как составляющей верховенства права». Субъект права на конституционное представление отмечает, что «закрытие уголовного производства должно быть осуществлено с соблюдением принципа презумпции невиновности. Когда речь идет об основаниях закрытия уголовного производства, следует руководствоваться предписаниями статьи 62 Конституции Украины и тем, что лицо не совершило противоправного деяния, предусмотренного уголовным законом, ведь согласно части первой этой статьи только обвинительным приговором суда устанавливается виновность лица в совершении уголовного правонарушения».

Судья-докладчик сообщил, что с целью обеспечения полного и всестороннего рассмотрения дела были направлены письма-запросы в органы государственной власти, научные учреждения и заведения высшего образования. На данный момент ответы поступили от Председателя Верховной Рады Украины, Национальной академии внутренних дел Украины, Института государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины, Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого и члена Научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины профессора Дроздова А.Н.

Исследовав материалы дела, Суд перешел к закрытой части пленарного заседания.

