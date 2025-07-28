Денис Маслов предложил вице-премьеру по евроинтеграции встретиться с судьями и работниками аппаратов судов — помимо представителей гражданского общества

Новый вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка провел две встречи за неделю с общественными организациями, которые занимаются судебной реформой – Денис Маслов предложил ему впервые встретиться с судьями и сотрудниками аппаратов судов, которые все эти реформы ощущают на себе.

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Вице-премьер-министр по евроинтеграции Тарас Качка, который сменил на этом посту Ольгу Стефанишину, дважды за прошедшую неделю встречался с экспертами гражданского общества «для обсуждения сохранения полной функциональности правоохранительной и антикоррупционной систем».

В частности, 25 июля Качка провел встречу с представителями экспертной среды, которые занимаются вопросами верховенства права.

«Во время встречи обсудили также вопросы реализации трансформаций, предусмотренных Дорожной картой в сфере верховенства права – в частности, связанные с дальнейшим функционированием органов правопорядка. Тарас Качка подчеркнул важность наработки шагов, которые можно совместно выполнить сразу, и которые будут реализованы параллельно с продолжением реформ в сфере верховенства права», – сообщил офис вице-премьера.

На это отреагировал глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов, который предложил Тарасу Качке встречаться по поводу вопросов верховенства права не только с гражданским обществом, но и с представителями судов, которые ощущают соответствующие реформы на себе.

«Вижу, что вице-премьер по европейской интеграции Тарас Качка уже второй раз встретился с экспертами гражданского общества, чтобы обсудить, в том числе, вопросы реализации Дорожных карт и реформ в области верховенства права.

Есть предложение – впервые встретиться с судьями и сотрудниками аппаратов судов, которые все эти реформы должны ощущать на себе.

Обсудить стоит вопрос выполнения Дорожной карты в части конкурентных заработных плат и еще желательно публичного отношения представителей исполнительной власти к потребностям судебной ветви власти», – отметил Маслов.

Также он добавил, что «с депутатами тоже стоит. Нам еще эти инициативы прорабатывать».

По словам Маслова, Тарас Качка отреагировал на этот пост и «полностью согласен с необходимостью такой встречи».

Глава комитета добавил, что такая встреча будет организована с судьями и представителями аппаратов судов.

Напомним, что 25 июля стало известно, что Еврокомиссия решила финансово «наказать» Украину за невыполнение некоторых структурных маяков Плана Ukraine Facility. Среди этих «маяков» – увеличение кадрового состава Высшего антикоррупционного суда.

Дело в том, что речь идет не просто о принятии закона, а о целой процедуре, где сначала должны появиться желающие занять должности в ВАКС опытные юристы, и потом они должны успешно пройти сложные процедуры отбора Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС). До сих пор попытки быстро заполнить вакансии ВАКС не увенчались успехом. Верховной Раде даже пришлось упрощать соответствующие процедуры по просьбе ВККС. В частности, разрешить повторное участие в конкурсе тем кандидатам, которые провалили экзамен (законопроект 12331-2).

Следует также напомнить, что по этому плану в III квартале 2025 года Украина должна «закрыть» выполнением задачи «заполнить не менее 20% вакансий судей». То есть, Высшая квалификационная комиссия судей должна отобрать кандидатов по довольно сложной процедуре, а Высший совет правосудия должен их назначить – до конца сентября 2025 года.

В свою очередь, заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая сообщила, что сейчас ожидаются новые представления на судей, продолжается рассмотрение законопроектов по усилению независимости судебной власти, готовится закон о суде присяжных — чтобы народ имел голос в делах о тяжких преступлениях.

Автор: Наталя Мамченко

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