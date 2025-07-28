Апелляция не помогла жителю Буковины избежать заключения за ложные сообщения о минировании отделения полиции

Мужчина в состоянии опьянения позвонил на «102» и заявил о якобы взрывчатке в здании полиции.

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Черновицкий апелляционный суд оставил в силе приговор 24-летнему мужчине, которого Кельменецкий районный суд признал виновным в повторном ложном уведомлении о заминировании. С учетом того, что часть предварительного наказания он еще не отбыл, ему назначили окончательное наказание – 4 года и 6 месяцев заключения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В марте 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил по телефону на «102» и заявил о якобы заложенной взрывчатке в здании районной полиции.

Через сообщение была проведена эвакуация работников и привлечены спецслужбы для обследования помещения. В результате проверки никаких взрывоопасных предметов не было обнаружено — информация не подтвердилась и оказалась ошибочной.

Защитник обвиняемого подал апелляционную жалобу, в которой просил освободить его от отбывания наказания с испытанием и установить испытательный срок.

Коллегия судей Черновицкого апелляционного суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы, оставив приговор суда и инстанции по-прежнему. Суд согласился с необходимостью назначения реального наказания.

При принятии решения суд учел, что подобные действия наносят существенный материальный ущерб государству, поскольку на каждое сообщение выезжают экстренные службы – полиция, спасатели, медики, срываются графики работы учреждений, предприятий, учебных заведений, нарушается общественная безопасность, эвакуируются граждане. У людей возникает чувство страха, тревоги, беззащитности.

Кроме того, суд учел, что только в октябре 2024 года этот же мужчина уже был осужден за аналогичное преступление. Тогда ему назначили 4 года лишения свободы с испытательным сроком в 2 года, однако такое решение не стало для него сдерживающим фактором.

Судебная коллегия апелляционной инстанции, оставляя решение суда и инстанции без изменений, в определении отметила, что «в данном случае достигнут справедливый баланс между общими интересами общества и требованиями защиты основополагающих прав личности, а также учтены интересы всех субъектов уголовно-правовых отношений».

Приговор вступил в законную силу.

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