Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Апелляция не помогла жителю Буковины избежать заключения за ложные сообщения о минировании отделения полиции

13:00, 28 июля 2025
Мужчина в состоянии опьянения позвонил на «102» и заявил о якобы взрывчатке в здании полиции.
Апелляция не помогла жителю Буковины избежать заключения за ложные сообщения о минировании отделения полиции
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Черновицкий апелляционный суд оставил в силе приговор 24-летнему мужчине, которого Кельменецкий районный суд признал виновным в повторном ложном уведомлении о заминировании. С учетом того, что часть предварительного наказания он еще не отбыл, ему назначили окончательное наказание – 4 года и 6 месяцев заключения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В марте 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил по телефону на «102» и заявил о якобы заложенной взрывчатке в здании районной полиции.

Через сообщение была проведена эвакуация работников и привлечены спецслужбы для обследования помещения. В результате проверки никаких взрывоопасных предметов не было обнаружено — информация не подтвердилась и оказалась ошибочной.

Защитник обвиняемого подал апелляционную жалобу, в которой просил освободить его от отбывания наказания с испытанием и установить испытательный срок.

Коллегия судей Черновицкого апелляционного суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы, оставив приговор суда и инстанции по-прежнему. Суд согласился с необходимостью назначения реального наказания.

При принятии решения суд учел, что подобные действия наносят существенный материальный ущерб государству, поскольку на каждое сообщение выезжают экстренные службы – полиция, спасатели, медики, срываются графики работы учреждений, предприятий, учебных заведений, нарушается общественная безопасность, эвакуируются граждане. У людей возникает чувство страха, тревоги, беззащитности.

Кроме того, суд учел, что только в октябре 2024 года этот же мужчина уже был осужден за аналогичное преступление. Тогда ему назначили 4 года лишения свободы с испытательным сроком в 2 года, однако такое решение не стало для него сдерживающим фактором.

Судебная коллегия апелляционной инстанции, оставляя решение суда и инстанции без изменений, в определении отметила, что «в данном случае достигнут справедливый баланс между общими интересами общества и требованиями защиты основополагающих прав личности, а также учтены интересы всех субъектов уголовно-правовых отношений».

Приговор вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

суд апелляция приговор

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Глава ВАКС Вера Михайленко заявила, что чрезмерное проведение обысков без судебных решений способствует легитимации злоупотреблений

Глава Антикоррупционного суда Вера Михайленко указала, что нельзя игнорировать необходимость судебного разрешения по мотивам формальной экономии времени или ресурсов или опасения возможной утечки информации.

Не дали статус УБД, потому что были не все документы: Верховный Суд указал на недопустимость формального подхода при отказе в предоставлении статуса участника боевых действий

Мужчине отказали в предоставлении статуса участника боевых действий, формально сославшись на отсутствие документов, подтверждающих его непосредственное участие в боевых действиях — что решил Верховный Суд.

Денис Маслов предложил вице-премьеру по евроинтеграции встретиться с судьями и работниками аппаратов судов — помимо представителей гражданского общества

Новый вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка провел две встречи за неделю с общественными организациями, которые занимаются судебной реформой – Денис Маслов предложил ему впервые встретиться с судьями и сотрудниками аппаратов судов, которые все эти реформы ощущают на себе.

Третьякова предлагает обсудить создание органа при главе Верховной Рады, который бы давал парламенту советы о максимальном размере зарплат должностных лиц

В рамках обсуждения нового закона об оплате труда Третьякова предлагает обсудить «создание небольшого, но профессионального органа» при спикере, который бы давал советы Верховной Раде относительно максимальных оплат на публичной службе.

Изменениями в закон о прокуратуре уточнены основания увольнения с должности прокурора и увольнения с административной должности в прокуратуре

В случае ликвидации органа прокуратуры, реорганизации, изменения структуры или штатной численности прокуроров органа прокуратуры полномочия прокурора на административной должности прекращаются.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Навроцький
    Володимир Навроцький
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Сергій Стефанов
    Сергій Стефанов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шидловський
    Віктор Шидловський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Наталія Антонюк
    Наталія Антонюк
    заступник голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду