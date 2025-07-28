В Минобороны назначили заместителей – чем будут заниматься Оксана Ферчук и Юрий Мироненко

В Министерстве обороны – новые кадровые назначения: Оксана Ферчук будет отвечать за цифровизацию, а Юрий Мироненко — за внедрение инноваций на поле боя.

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В Министерстве обороны Украины произошли новые кадровые назначения. Как сообщил Первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, к команде МОУ присоединились специалисты, которые будут отвечать за внедрение инноваций в оборонном секторе.

Оксана Ферчук стала заместителем министра обороны по вопросам цифрового развития, трансформаций и цифровизации. Она будет координировать цифровизацию сектора обороны — от учета военнослужащих, логистики, финансов до автоматизации поставок вооружения, материального обеспечения и контрактной работы. Среди ключевых задач — внедрение принятия решений в обороне на основе показателей эффективности и качественных данных, которые обновляются в режиме реального времени.

Юрий Мироненко занял должность заместителя министра обороны с фокусом на развитие инноваций на поле боя. Его цель — усилить технологическое преимущество Украины в войне. Мироненко имеет боевой опыт, возглавлял подразделение дронов, был главой Госспецсвязи, а также заместителем Михаила Федорова в Минцифре. В Минобороны он уже отвечал за внедрение системы ситуационной осведомленности DELTA.

Федоров подчеркнул, что новоназначенные заместители — опытные специалисты, которые уже показали результат в своих направлениях. Теперь они сосредоточатся на решении фундаментальных задач в обороне.

Напомним, что Денис Шмыгаль представил обновленную команду Минобороны.

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