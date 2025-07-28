Ежегодный основной отпуск после декретного — что нужно знать

В случае предоставления работнице отпуска по беременности и родам работодатель обязан по ее заявлению присоединить к такому отпуску ежегодные основной и дополнительный отпуска.

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Федерация профсоюзов напоминает нюансы предоставления ежегодного основного отпуска после декретного отпуска, закрепленного статьей 45 Конституции Украины.

В части 13-й статьи 10 Закона Украины от 15 ноября 1996 года №504/96-ВР «Об отпусках» определены категории работников, которым ежегодные отпуска по их желанию предоставляются в удобное для них время.

Так, согласно пункту 3 этой нормы женщинам по их желанию ежегодные отпуска предоставляются перед отпуском по беременности и родам или после нее.

Следовательно, в случае предоставления работнице отпуска по беременности и родам работодатель обязан по ее заявлению присоединить к такому отпуску ежегодные основной и дополнительный отпуска (даже если такие отпуска предоставляются не по графику) независимо от продолжительности работы работницы на этом предприятии, в учреждении, организации в текущем.

При этом ежегодные отпуска могут предоставляться перед отпуском по беременности и родам или после нее.

О предоставлении работнице указанных ежегодных отпусков работодатель выдает соответствующий приказ (распоряжение).

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