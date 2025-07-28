Щорічна основна відпустка після декретної — що слід знати

У разі надання працівниці відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами роботодавець зобов’язаний за її заявою приєднати до такої відпустки щорічні основну і додаткову відпустки.

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Федерація профспілок нагадує нюанси надання щорічної основної відпустки після декретної відпустки, яке закріплено статтею 45 Конституції України.

У частині 13-й статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року №504/96-ВР «Про відпустки» визначено категорії працівників, яким щорічні відпустки за їхнім бажанням надаються у зручний для них час.

Так, згідно з пунктом 3 цієї норми жінкам за їхнім бажанням щорічні відпустки надаються перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї.

Отже, у разі надання працівниці відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами роботодавець зобов’язаний за її заявою приєднати до такої відпустки щорічні основну і додаткову відпустки (навіть якщо такі відпустки надаються не за графіком) незалежно від тривалості роботи працівниці на цьому підприємстві, в установі, організації в поточному робочому році.

При цьому щорічні відпустки можуть надаватися перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї.

Про надання працівниці зазначених щорічних відпусток роботодавець видає відповідний наказ (розпорядження).

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