У Міноборони призначили заступників – чим буде займатися Оксана Ферчук та Юрій Мироненко

У Міністерстві оборони — нові кадрові призначення: Оксана Ферчук відповідатиме за цифровізацію, а Юрій Мироненко — за впровадження інновацій на полі бою.

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У Міністерстві оборони України відбулися нові кадрові призначення. Як повідомив Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, до команди МОУ приєдналися спеціалісти, які відповідатимуть за впровадження інновацій в оборонному секторі.

Оксана Ферчук стала заступницею міністра оборони з питань цифрового розвитку, трансформацій і цифровізації. Вона координуватиме цифровізацію сектору оборони — від обліку військовослужбовців, логістики, фінансів до автоматизації постачання озброєння, матеріального забезпечення та контрактної роботи. Серед ключових завдань — запровадити ухвалення рішень в обороні на основі показників ефективності та якісних даних, що оновлюють у режимі реального часу.

Юрій Мироненко обійняв посаду заступника міністра оборони з фокусом на розвиток інновацій на полі бою. Його мета — посилити технологічну перевагу України у війні. Мироненко має бойовий досвід, очолював підрозділ дронів, був головою Держспецзв’язку, а також заступником Михайла Федорова у Мінцифрі. У Міноборони він уже відповідав за впровадження системи ситуаційної обізнаності DELTA.

Федоров підкреслив, що новопризначені заступники — досвідчені фахівці, які вже показали результат у своїх напрямах. Тепер вони зосередяться на вирішенні фундаментальних завдань в обороні.

Нагадаємо, що Денис Шмигаль представив оновлену команду Міноборони.

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