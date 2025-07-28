Апеляція не допомогла жителю Буковини уникнути ув’язнення за хибні повідомлення про мінування відділку поліції

Чоловік у стані сп’яніння зателефонував на «102» і заявив про нібито вибухівку в будівлі поліції.

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Чернівецький апеляційний суд залишив у силі вирок 24-річному чоловікові, якого Кельменецький районний суд визнав винним у повторному неправдивому повідомленні про замінування. З урахуванням того, що частину попереднього покарання він ще не відбув, йому призначили остаточне покарання — 4 роки і 6 місяців ув’язнення. Про це повідомляє пресслужба суду.

У березні 2025 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зателефонував на «102» і заявив про нібито закладену вибухівку в будівлі районної поліції.

Через повідомлення було проведено евакуацію працівників та залучено спецслужби для обстеження приміщення. В результаті перевірки жодних вибухонебезпечних предметів не виявили — інформація не підтвердилась і виявилася хибною.

Захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу, в якій просив звільнити його підзахисного від відбування покарання з випробуванням та встановити іспитовий строк.

Колегія суддів Чернівецького апеляційного суду відмовила в задоволенні апеляційної скарги, залишивши вирок суду І інстанції без змін. Суд погодився з необхідністю призначення реального покарання.

При ухваленні рішення суд врахував, що подібні дії завдають суттєвих матеріальних збитків державі, оскільки на кожне повідомлення виїжджають екстрені служби – поліція, рятувальники, медики, зриваються графіки роботи установ, підприємств, навчальних закладів, порушується громадська безпека, евакуюються громадяни. У людей виникає відчуття страху, тривоги, беззахисності.

Окрім того, суд узяв до уваги, що лише в жовтні 2024 року цей самий чоловік уже був засуджений за аналогічний злочин. Тоді йому призначили 4 роки позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки, однак таке рішення не стало для нього стримуючим чинником.

Судова колегія апеляційної інстанції, залишаючи рішення суду І інстанції без змін, в ухвалі зазначила, що «в даному випадку досягнуто справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи, а також враховано інтереси усіх суб’єктів кримінально-правових відносин».

Вирок набрав законної сили.

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