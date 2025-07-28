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Державна підтримка після 65 років: хто може отримати та скільки

13:36, 28 липня 2025
Для людей, які досягли 65 років, але не мають достатнього страхового стажу для призначення пенсії за віком передбачена державна підтримка.
Державна підтримка після 65 років: хто може отримати та скільки
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У 2025 році в Україні передбачена державна підтримка для громадян, які досягли 65-річного віку, але не мають достатнього стажу для оформлення пенсії за віком. Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Так, пенсії призначаються 65-річним, які мають від 15 до 22 років страхового стажу. Якщо ж такого стажу недостатньо, замість пенсії особа може розраховувати на державну соціальну допомогу — так звану соціальну пенсію за віком.

У 2025 році право на таку допомогу мають особи, які:

  • досягли 65-річного віку;
  • не набрали мінімально необхідного страхового стажу (менше ніж 15 років);
  • не отримують інших регулярних виплат, що перевищують прожитковий мінімум;
  • не мають працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати (окремі винятки можливі);
  • є громадянами України або особами без громадянства, які постійно мешкають в Україні.

Державна підтримка для людей після 65 років становить:

  • для людей віком від 65 років — 708 грн;
  • для людей з інвалідністю I групи — 2361 грн;
  • для людей з інвалідністю II групи — 1888 грн;
  • для людей з інвалідністю III групи — 1416 грн;
  • для священнослужителів — 1180 грн.

Для оформлення допомоги слід підготувати низку документів:

  • заяву;
  • паспорт;
  • трудову книжку;
  • картку платника податків;
  • декларацію про доходи та майновий стан із зазначенням в ній інформації про склад сім'ї.

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