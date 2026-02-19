Отказ жены от рождения ребенка может стать основанием для развода: что не так с новым ГК

Новая редакция Гражданского кодекса Украины вызывает дискуссии из-за положений об основаниях для развода, которые ставят мужчину и женщину в неравное правовое положение.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Обсуждение новой редакции Гражданского кодекса Украины не утихают. Тем не менее сам проект вызывает больше вопросов, чем ответов. При этом его представляют как системную реформу частного права, которая должна стать одной из ключевых за последние годы.

В частности, авторы предлагают и новое название — «Кодекс частного права». В пояснительных материалах подчеркивается, что оно должно выполнять сразу несколько практических задач.

Во-первых, такое название, по замыслу авторов, должно обеспечивать однозначность толкования и применения норм. Кодекс позиционируют как базовый акт частного права, который устанавливает основы, терминологию и механизмы защиты для всего специального законодательства, без параллельных или конкурирующих моделей регулирования.

Во-вторых, новое название должно подчеркнуть логику рекодификации: семейное право и частное международное право интегрируют непосредственно в структуру кодекса. Таким образом частно-правовая системность, по словам авторов, становится реальной конструкцией.

В-третьих, в пояснительной записке делается акцент на сигнал для бизнеса, инвесторов и международных партнеров. Формула «кодекс частного права» подается как понятная для европейской правовой традиции, что должно свидетельствовать о ориентире на автономию воли, равенство сторон, защиту собственности, юридическую определенность и эффективные способы защиты прав.

При этом инициаторы подчеркивают, что изменение названия не влияет на конституционное место Гражданского кодекса и не изменяет иерархию источников права. Речь идет о том же кодифицированном законе, но с уточненным позиционированием в соответствии с предметом регулирования.

Почему некоторые статьи вызывают вопросы

Не все так однозначно. Например, новая редакция Гражданского кодекса Украины предлагает статью 1514, которая предусматривает основания для расторжения брака по иску одного из супругов через:

Нежелание мужчины иметь ребенка или его неспособность к зачатию может быть основанием для расторжения брака.

Отказ жены от рождения ребенка или ее неспособность к рождению ребенка может быть основанием для расторжения брака.

При этом для мужчины Кодекс прямо признает право просто не хотеть детей, что в итоге создает правовое неравенство в подходе к правам супругов.

На сегодняшний день действующая редакция Семейного кодекса Украины определяет, что суд должен выяснить фактические взаимоотношения супругов, действительные причины иска о расторжении брака, учитывать наличие несовершеннолетних детей, детей с инвалидностью и другие обстоятельства жизни супругов.

Почему авторы проекта ГК Украины выбрали разную терминологию относительно «нежелания иметь детей», непонятно. Тем не менее разный подход к мужчине и женщине создает впечатление неравенства и несет в себе скрытый стереотип об «обязанности женщины рожать». Формулировка «отказ от рождения» создает логику, будто рождение ребенка — это базовая функция жены, а ее нежелание воспринимается как отступление от этой нормы.

Такая норма может выглядеть как вмешательство в личное нематериальное право. Решение о рождении ребенка относится к личным нематериальным правам, связано с автономией женщины и не должно вызывать «вину» или «отказ от обязанности». В то же время статья 305 проекта ГК Украины устанавливает, что физическое лицо имеет право на репродуктивный выбор, в частности принимать свободное и ответственное решение относительно планирования количества детей, интервала между их рождением, необходимых для сохранения здоровья матери и ребенка.

Это право также охватывает отказ от материнства или отцовства.

Еще один важный момент: в статье 1514 проекта нового ГК Украины как основание для развода кодекс рассматривает неспособность к зачатию или рождению ребенка, что является медицинским состоянием, а не виной человека. Бесплодие не является выбором, поэтому человек не может нести правовые последствия за обстоятельства, которые напрямую от него не зависят. Такая норма может иметь дискриминационный характер, создавая впечатление, что человек «виноват» в своей неспособности иметь детей, а его медицинское состояние становится юридически значимым недостатком в браке.

В то же время как действующая редакция Семейного кодекса, так и проект нового Гражданского кодекса Украины регулируют право мужчины и женщины быть осведомленными о состоянии здоровья друг друга.

С учетом этого не может возникать основание для развода из-за бесплодия, так как женихи и невесты обязаны взаимно информировать друг друга о состоянии своего здоровья.

Поэтому стоит согласовать нормы кодекса в вопросе права на личную и семейную жизнь, чтобы снизить риск двойных стандартов и поддержать равенство супругов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.