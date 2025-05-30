Кабмін призначив продюсера Андрія Осіпова головою Держкіно

Письменник і керівник Одеської кіностудії Андрій Осіпов став головою Державного агентства України з питань кіно.

Фото: mcsc.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 30 травня, Кабінет Міністрів України призначив продюсера, письменника і керівника Одеської кіностудії Андрія Осіпова головою Державного агентства України з питань кіно. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Андрій Осіпов є членом Національної спілки кінематографістів України, експертом комісії з надання грантів президента України молодим діячам у галузі кінематографії, співзасновником та членом оргкомітету Українського національного кінофестивалю «Cinema for Victory», а також головою Ради з державної підтримки кінематографії.

Осіпов з січня 2017 року очолює Одеську кіностудію, на базі якої створив музей кіно, а згодом — музей знімальної та освітлювальної техніки ім. Й. Тимченка.

Він продюсував низку фільмів, зокрема «Згасаюче світло» режисера Івана Орленка, «Дисидент» режисера Станіслава Гуренка, «Дві правди» режисера Енвера Пушки, «Червоний» режисера Зази Буадзе, «Чорний ворон» режисера Тараса Ткаченка та інші.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.