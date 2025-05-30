Кабмин назначил продюсера Андрея Осипова главой Госкино

Писатель и руководитель Одесской киностудии Андрей Осипов стал главой Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Фото: mcsc.gov.ua

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В пятницу, 30 мая, Кабинет Министров Украины назначил продюсера, писателя и руководителя Одесской киностудии Андрея Осипова главой Государственного агентства Украины по вопросам кино. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Андрей Осипов является членом Национального союза кинематографистов Украины, экспертом комиссии по предоставлению грантов президента Украины молодым деятелям в области кинематографии, соучредителем и членом оргкомитета Украинского национального кинофестиваля «Cinema for Victory», а также председателем Совета по государственной поддержке кинематографии.

Осипов с января 2017 года возглавляет Одесскую киностудию, на базе которой создал музей кино, а позже — музей съемочной и осветительной техники им. Й. Тимченко.

Он спродюсировал ряд фильмов, в частности «Угасающий свет» режиссера Ивана Орленко, «Диссидент» режиссера Станислава Гуренко, «Две правды» режиссера Энвера Пушки, «Красный» режиссера Зазы Буадзе, «Черный ворон» режиссера Тараса Ткаченко и другие.

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