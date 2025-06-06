Amazon тестирует гуманоидных роботов для доставки

Amazon разрабатывает ИИ-программное обеспечение для гуманоидных роботов-доставщиков.

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Компания Amazon работает над созданием нового программного обеспечения для гуманоидных роботов, которое позволит использовать их для доставки продуктов. Об этом сообщает Reuters.

Для тестирования новых возможностей Amazon сооружает специальную полосу препятствий - так называемый «гуманоидный парк» - в одном из офисов в Сан-Франциско. Именно там роботы будут проходить испытания в сложных условиях, приближенных к реальной среде доставки.

Ожидается, что в разработке будет задействовано программное обеспечение с искусственным интеллектом. На этапе тестирования Amazon будет использовать роботов сторонних производителей.

Как отмечает The Information, это ПО потенциально может позволить роботам выполнять задачи, которые сейчас делают сотрудники компании.

В мае Amazon представила нового робота по имени Vulcan, способного чувствовать прикосновение. Его будут использовать на сортировочных центрах, где уже задействовано более 750 тысяч роботов для выполнения различных операций - от сортировки до транспортировки тяжелых грузов.

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