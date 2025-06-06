Во Львовской области разоблачили подполковника, который обещал за €15 тысяч переправить военнообязанного через границу

ГБР и СБУ задержали подполковника одной из воинских частей правоохранительного органа, который за взятку обещал помочь мужчине незаконно уехать за границу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники ГБР вместе с СБУ разоблачили подполковника одной из воинских частей правоохранительного органа во Львовской области, который за 15 тысяч евро пообещал помочь мужчине призывного возраста незаконно уехать за границу. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

Следствие установило, что подполковник договорился с отцом призывника, указав место, время и способ пересечения государственной границы, гарантируя безопасный выезд без проверок.

После этого должностное лицо получило указанную сумму за свою «помощь».

Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины – организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная по корыстным мотивам.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.