На Львівщині викрили підполковника, який обіцяв за €15 тисяч переправити військовозобов’язаного через кордон

ДБР і СБУ затримали підполковника однієї з військових частин правоохоронного органу, який за хабар обіцяв допомогти чоловіку незаконно виїхати за кордон.

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Співробітники ДБР разом із СБУ викрили підполковника однієї з військових частин правоохоронного органу на Львівщині, який за 15 тисяч євро пообіцяв допомогти чоловіку призовного віку незаконно виїхати за кордон. Про це повідомляє пресслужба Бюро.

Слідство встановило, що підполковник домовився з батьком призовника, вказавши місце, час і спосіб перетину державного кордону, гарантуючи безпечний виїзд без перевірок.

Після цього посадовець отримав зазначену суму за свою «допомогу».

Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена з корисливих мотивів.

Наразі триває досудове розслідування.

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