Державний реєстр речових прав на нерухоме майно оновили — що змінилося

ДП «Національні інформаційні системи» повідомило, що оновило програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП).
За результатами оновлення здійснено низку поточних доопрацювань, а також:
- оптимізовано процес опрацювання електронних заяв у ДРРП, а саме: документи, підписані кваліфікованим електронним підписом державного реєстратора (КЕП), передаватимуться до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія) та, відповідно, набуватимуть стану «Готово до передачі», автоматично.
До таких документів належать:
- рішення, прийняте за результатом розгляду електронної заяви (окрім рішення про державну реєстрацію прав);
- витяг з Державного реєстру речових прав про проведену державну реєстрацію.
- у друкованих формах всіх типів заяв ДРРП прибрано блок «Підпис реєстратора».
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