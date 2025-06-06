Державний реєстр речових прав на нерухоме майно оновили — що змінилося

Доопрацьовали функціонал Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

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ДП «Національні інформаційні системи» повідомило, що оновило програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

За результатами оновлення здійснено низку поточних доопрацювань, а також:

- оптимізовано процес опрацювання електронних заяв у ДРРП, а саме: документи, підписані кваліфікованим електронним підписом державного реєстратора (КЕП), передаватимуться до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія) та, відповідно, набуватимуть стану «Готово до передачі», автоматично.

До таких документів належать:

- рішення, прийняте за результатом розгляду електронної заяви (окрім рішення про державну реєстрацію прав);

- витяг з Державного реєстру речових прав про проведену державну реєстрацію.

- у друкованих формах всіх типів заяв ДРРП прибрано блок «Підпис реєстратора».

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