Метро з Лісової на Арсенальну не працює – як дістатися на правий берег

Унаслідок масованого російського обстрілу пошкоджено ділянку червоної гілки київського метрополітену між станціями «Лісова» та «Арсенальна». Для забезпечення пересування пасажирів на цій ділянці запущено дублюючий автобусний маршрут №1М. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
Автобуси курсують у напрямку від «Лісової» до «Арсенальної» вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут та вулиці Івана Мазепи. У зворотному напрямку маршрут аналогічний, однак транспорт об’їжджає ділянку між станціями «Дарниця» та «Чернігівська» через вулицю Андрія Малишка.
Маршрут №1М включає такі зупинки:
У напрямку до «Арсенальної»:
У напрямку до «Лісової»:
Маршрут №1М працюватиме на період обмежень у роботі метро.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», у ніч на 6 червня росіяни атакували цивільну інфраструктуру Києва. Під час ліквідації наслідків ударів РФ загинуло троє рятувальників.
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