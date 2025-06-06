Метро з Лісової на Арсенальну не працює – як дістатися на правий берег

У Києві через обстріл пошкоджено червону лінію метро на лівий берег, пасажирів везе автобус №1М.

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Унаслідок масованого російського обстрілу пошкоджено ділянку червоної гілки київського метрополітену між станціями «Лісова» та «Арсенальна». Для забезпечення пересування пасажирів на цій ділянці запущено дублюючий автобусний маршрут №1М. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Автобуси курсують у напрямку від «Лісової» до «Арсенальної» вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут та вулиці Івана Мазепи. У зворотному напрямку маршрут аналогічний, однак транспорт об’їжджає ділянку між станціями «Дарниця» та «Чернігівська» через вулицю Андрія Малишка.

Маршрут №1М включає такі зупинки:

У напрямку до «Арсенальної»:

Станція метро «Лісова» (посадка пасажирів)

Станція метро «Чернігівська»

Станція метро «Дарниця»

Театр драми та комедії

Станція метро «Гідропарк»

Арсенальна площа

У напрямку до «Лісової»:

Станція метро «Арсенальна» (посадка пасажирів)

Станція метро «Лівобережна»

Станція метро «Дарниця»

Станція метро «Чернігівська»

Станція метро «Лісова»

Маршрут №1М працюватиме на період обмежень у роботі метро.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у ніч на 6 червня росіяни атакували цивільну інфраструктуру Києва. Під час ліквідації наслідків ударів РФ загинуло троє рятувальників.

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