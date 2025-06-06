Метро с Лесной на Арсенальную не работает – как добраться на правый берег

В Киеве из-за обстрела повреждена красная линия метро на левый берег, пассажиров везет автобус №1М.

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В результате массированного российского обстрела поврежден участок красной ветки киевского метрополитена между станциями «Лесная» и «Арсенальная». Для обеспечения передвижения пассажиров на этом участке запущен дублирующий автобусный маршрут №1М. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Автобусы курсируют в направлении от «Лесной» до «Арсенальной» вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут и улицы Ивана Мазепы. В обратном направлении маршрут аналогичный, однако транспорт объезжает участок между станциями «Дарница» и «Черниговская» через улицу Андрея Малышко.

Маршрут №1М будет работать на период ограничений в работе метро.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 6 июня россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Киева.В время ликвидации последствий ударов РФ погибли трое спасателей.

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