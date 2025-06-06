Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество обновили — что изменилось

Доработали функционал Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

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ГП «Национальные информационные системы» сообщило, что обновило программное обеспечение Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП).

В результате обновления были внесены текущие доработки, а также:

- оптимизирован процесс обработки электронных заявлений в ГРВП, а именно: документы, подписанные квалифицированной электронной подписью государственного регистратора (КЭП), будут автоматически передаваться в Единый государственный веб-портал электронных услуг (Портал «Дія») и, соответственно, получать статус «Готово к передаче».

К таким документам относятся:

решение, принятое по результатам рассмотрения электронного заявления (кроме решения о государственной регистрации прав);

выписка из Государственного реестра вещных прав о проведенной государственной регистрации.

из печатных форм всех типов заявлений ГРВП удален блок «Подпись регистратора».

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