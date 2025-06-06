Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество обновили — что изменилось

ГП «Национальные информационные системы» сообщило, что обновило программное обеспечение Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП).
В результате обновления были внесены текущие доработки, а также:
- оптимизирован процесс обработки электронных заявлений в ГРВП, а именно: документы, подписанные квалифицированной электронной подписью государственного регистратора (КЭП), будут автоматически передаваться в Единый государственный веб-портал электронных услуг (Портал «Дія») и, соответственно, получать статус «Готово к передаче».
К таким документам относятся:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.