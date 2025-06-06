Amazon тестує гуманоїдних роботів для доставки

Amazon розробляє ШІ-програмне забезпечення для гуманоїдних роботів-доставників.

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Компанія Amazon працює над створенням нового програмного забезпечення для гуманоїдних роботів, яке дозволить використовувати їх для доставки продуктів. Про це повідомляє Reuters.

Для тестування нових можливостей Amazon споруджує спеціальну смугу перешкод — так званий «гуманоїдний парк» — в одному з офісів у Сан-Франциско. Саме там роботи проходитимуть випробування у складних умовах, наближених до реального середовища доставки.

Очікується, що у розробці буде задіяне програмне забезпечення зі штучним інтелектом. На етапі тестування Amazon використовуватиме роботи сторонніх виробників.

Як зазначає The Information, це ПЗ потенційно може дозволити роботам виконувати завдання, які нині роблять працівники компанії.

У травні Amazon презентувала нового робота на ім’я Vulcan, здатного відчувати дотик. Його використовуватимуть на сортувальних центрах, де вже задіяно понад 750 тисяч роботів для виконання різноманітних операцій — від сортування до транспортування важких вантажів.

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