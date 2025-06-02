Мужчин, не состоящих на учете в ТЦК или находящихся в розыске, разрешат временно бронировать на критически важных предприятиях

Давид Арахамия, Александр Завитневич, Роман Костенко и другие внесли законопроект, которым разрешается временно принимать на работу и оформлять бронь мужчинам, нарушившим законодательство о мобилизации.

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Работников, не имеющих военно-учетного документа, не состоящих на воинском учете или не уточнивших персональные данные, или же вообще находящихся в «розыске» ТЦК, позволят принимать на работу на критически важные предприятия и, соответственно, оформлять им бронь. То есть, бронь смогут получить те, кто нарушил законодательство о мобилизации. Впрочем, только временно.

Соответствующий законопроект 13335 зарегистрировала группа народных депутатов во главе с председателем фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией. Также инициаторами законопроекта выступили председатель Комитета ВР по нацбезопасности Александр Завитневич, члены этого комитета Роман Костенко, Александр Федиенко и другие.

Так, статью 25 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предлагается дополнить новой частью, согласно которой бронированию подлежат военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, которые в установленном Кабмином порядке определены критически важными для функционирования экономики в особый период, в сфере оборонно-промышленного комплекса, у которых:

отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ,

он не состоит на воинском учете,

не уточнил персональные данные, указанные в пункте 2 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона 3633-IX,

находится в розыске (кроме случаев нарушения статьи 336 и статьи 337 Уголовного кодекса).

Продолжительность такого бронирования не должна превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора с таким работником и предоставляется не более одного раза в один календарный год.

Соответственно, в Законе «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» предлагается установить, что с целью оперативного привлечения к выполнению работы новых работников, а также устранения кадрового дефицита и нехватки рабочей силы, предприятия, учреждения и организации, которые определены критически важными для функционирования экономики, в сфере оборонно-промышленного комплекса, имеют право заключать трудовой договор с работником, у которого отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ, и/или он не состоит на учете в районных (городских) ТЦК, органах СБУ, соответствующих подразделениях разведывательных органов, на время прохождения испытательного срока при приеме на работу, что не является нарушением должностными лицами предприятий, учреждений и организаций законодательства о мобилизации.

Кроме того, в период действия военного положения допускается увольнение работника по инициативе работодателя, если военнообязанный работник в течение испытательного срока при приеме на работу на предприятия, учреждения и организации, которые определены критически важными, не привел свои военно-учетные документы в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Как отмечают авторы законопроекта, при осуществлении мероприятий по бронированию военнообязанных работников предприятия, учреждения и организации, определенные Минстратегпромом критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период в сфере оборонно-промышленного комплекса, сталкиваются с фактами получения военнообязанными работниками повесток на этапе сверки военно-учетных данных и в период между днем принятия Минстратегпромом решения об определении предприятия, учреждения или организации критически важными для ОПК и принятием соответствующего решения о бронировании военнообязанных работников.

Автор: Наталя Мамченко

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